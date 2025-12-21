Cimientos del olvido: el mapa de las obras paralizadas en la provincia

La situación no encuadra en la lógica, pero encaja a la perfección en la mentalidad de la impericia oficial. Una serie de obras clave para distintas localidades están frenadas desde hace dos años por arbitrariedades, inoperancia y egoísmos. Lo grave es que la mayoría de las propuestas tenían un avance que superaba el 70% y hoy se deterioran a la vista de todos por decisiones políticas.



En ese sentido, en contraste al beneficio social que se había proyectado en materia de educación, transporte y agua, el Gobierno optó por ignorar y abandonar. En el medio, vecinas y vecinos de distintos puntos del territorio sanluiseño son rehenes del absurdo abordaje estatal.



Nogolí y dos obras "ninguneadas"



A mediados de septiembre de 2023, la comunidad de Nogolí vivió un momento especial con el anuncio e inicio de una obra fundamental: un establecimiento educativo de nivel inicial, primario y secundario, con una capacidad para 400 a 500 alumnos. Pese a la enorme necesidad, el colegio está a la deriva de la postergación.



Otra iniciativa frenada es la nueva terminal de ómnibus. Según consignó recientemente el medio local "Nogolí Prensa", su estado actual es de más del 90% de "avance" en una paradoja del estancamiento.



Esta edificación formaba parte de un abordaje en conjunto entre el Gobierno anterior y el por entonces Ministerio de Transporte de la Nación. La intervención no solo iba a cambiar la fisonomía del lugar, sino que aportaría modernidad, mayor seguridad y confort a los pasajeros y choferes de micros.



La disposición del predio comprende cuatro dársenas de estacionamiento de colectivos, sector de estacionamiento para autos particulares, taxis y remises, café/bar, locales comerciales y un espacio para las boleterías e información turística. Todo en absoluto estado de abandono. La situación es tal, que el espacio se había tornado un foco de inseguridad.



Otras obras clave



Una situación similar enfrentan varias obras en distintas localidades. En La Punta, el abandono se registró en los trabajos de la terminal de ómnibus, que tenía un avance importante de al menos el 70%. La impericia complica una cuestión de amplia necesidad para la comunidad.



Lo propio ocurre con el SUM de la terminal de Villa de la Quebrada, una iniciativa indispensable para la gente, que ve con sus propios ojos la indiferencia oficial.



Una propuesta en el olvido es el predio de residencias para adultos mayores en Las Chacras, Juana Koslay, una idea pensada para personas de la tercera edad que no tienen casa propia. Se había comenzado en su momento con la construcción de 20 monoambientes, 12 departamentos de dos ambientes y varios espacios comunes dedicados a actividades deportivas, educativas y de recreación. No iba a faltar un centro de atención primaria de la salud. Pero todo quedó en el abandono.



Al menos el Centro de Deshabituación al Consumo Problemático y Adicciones de La Toma, que estaba frenado, se retomó. Pero no deja de ser indignante la falta de ética ante la importancia que se le debe dar a las iniciativas que se pensaron para mejorar la calidad de vida de la gente. Ni hablar de la Villa Deportiva, que lejos de ser un núcleo clave para el disfrute de los puntanos, es noticia por su estado de abandono total y las tragedias ocurridas en el predio. En el olvido también quedó la UPrO de San Francisco.



El Acueducto del Este



Entre tantas obras frenadas está el Acueducto del Este, una proyección que permitiría conducir el agua cruda tratada desde el dique Paso de las Carretas hasta localidades y parajes de los departamentos Pedernera y Dupuy, llegando a 180.000 habitantes y un área productiva de 2.700.000 hectáreas. Todo quedó estancado.

