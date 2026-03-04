"Nuestros alumnos sufren la incapacidad de gestión": dura advertencia por el PANE

El escenario político de San Luis suma un nuevo capítulo de conflicto tras las declaraciones del senador nacional, Bartolomé Abdala, quien advirtió en sus redes sociales que el Programa Alimentario Nutricional Escolar (PANE) está lejos de cumplir con las promesas realizadas para el actual ciclo lectivo.



Según el legislador, la asistencia que reciben los alumnos de primaria consiste en apenas una "feta de queso en un pan", lo que a su entender no solo incumple con los criterios nutricionales de una política pública seria, sino que evidencia una falta de estándares mínimos de calidad para la población estudiantil.



Bajo el título “Nuestros alumnos sufren la incapacidad de gestión del gobernador Poggi”, el senador utilizó sus redes sociales para exigir explicaciones inmediatas al mandatario provincial, al ministro de Educación y a los responsables directos del programa.



Abdala fue tajante al señalar que la gestión educativa no puede sostenerse únicamente con anuncios mediáticos, sino que requiere una "gestión eficiente y control real" sobre el terreno.



El senador manifestó además su decepción por la clausura de los canales de diálogo con el equipo de gobierno, lo que lo obligó a visibilizar las denuncias que recibe de vecinos de toda la provincia.



El PANE, diseñado originalmente para garantizar seguridad alimentaria mediante el alcance total de la matrícula en desayunos y meriendas, y un 50% en almuerzos, viene arrastrando una estela de críticas por su operatividad.



Cabe recordar que en febrero de 2025 el programa ya había quedado bajo la lupa tras reportarse casos de intoxicación en diversas instituciones, lo que derivó en suspensiones temporales del servicio.



Para Abdala, estos antecedentes sumados a la precariedad de las raciones actuales demuestran que el Estado provincial está fallando en su responsabilidad más básica: garantizar una alimentación adecuada.



Por su parte, el gobernador Claudio Poggi ha mantenido una defensa cerrada del programa, argumentando que el sistema ha mejorado la calidad de vida de los estudiantes y fomentado la generación de empleo local.



Sin embargo, el contraste entre el discurso oficial y la realidad denunciada por el senador nacional profundiza la brecha en la percepción de la gestión. "Cuando el diálogo se clausura, la responsabilidad es visibilizar", concluyó Abdala, marcando una postura crítica frente a la transparencia y eficiencia de una de las banderas asistenciales de la actual administración.

