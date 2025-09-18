"No se puede comer": indignación por el menú del PANE en una escuela de Villa Mercedes

Carne cruda y una papa entera sin pelar, así fue una de las viandas que preocupó a los tutores. Foto: gentileza.

El drama de la calidad de la comida del PANE no tiene fin. En el "boca en boca" y en los hechos, se sabe que en el último tiempo los alimentos han sido al menos "dudosos" en múltiples establecimientos e incluso, durante el invierno, hubo colegios donde se sirvió la comida fría en reiteradas oportunidades. Pero ahora un caso despertó la alarma en Villa Mercedes. Concretamente ocurrió en la Escuela Técnica Nº 14 "Dr. Luis Luco" (la Agraria), donde vienen registrando diversos inconvenientes. En lo más reciente, advirtieron carne cruda y una papa entera sin pelar en una vianda. Hay indignación y piden respuestas a las autoridades provinciales.



"El enojo no es con la institución. El colegio no tiene nada que ver. Nuestro malestar es con el proveedor. Hace tiempo que se viene diciendo que hay distintos problemas con la comida, arroz que más que arroz es puré, o días donde sirven una o dos empanadas cuando los chicos cursan desde la mañana hasta la tarde. ¿Quién puede aguantar tantas horas con esa comida? No se puede comer", apuntó un tutor en diálogo con El Diario de la República.



Otros padres coinciden en el señalamiento. Destacan insistentemente que el establecimiento es una "hermosa escuela" que siempre cumple con todo, pero en este caso el PANE opaca el presente. No por culpa de directivos o docentes, sino por quienes tienen la misión de la comida diaria.



"Mi hijo directamente no come. Pero nos dio mucha bronca lo que pasó, que fue fotografiado por los propios alumnos. Se dijo en un momento que podía ser inteligencia artificial, pero no es así. Incluso ya hubo intoxicaciones tiempo atrás. Nadie se tiene que sentir ofendido. Hay que alertar y dar a conocer esto, los chicos no son animales", dijo otro tutor. Las fuentes consultadas prefieren mantener sus nombres bajo reserva para evitar problemas o persecuciones.



La comunidad educativa pide que las autoridades se "pongan una mano en el corazón" y piensen en los alumnos, que tienen que salir temprano a la cursada y pasar muchas horas en el colegio. Remarcaron también que no es la primera vez que se reclama alguna cuestión alusiva al PANE.



"Hay padres que podemos darles de comer en casa, pero otros no. Y es muy poquito lo que les dan, o como pasó ahora, incomible. Quisiera saber por qué el proveedor está llevando esa clase de comida. Hay que ponerse del lado de los niños", manifestó una mamá.



La indignación en Villa Mercedes es palpable y el pedido es claro: respuestas inmediatas. Los tutores insisten en que no quieren conflicto, sino que pretenden garantizar que sus hijos reciban una alimentación "digna y segura". Por lo pronto, el Gobierno es más que predecible: silencio absoluto.

