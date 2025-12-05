  • Nuestras redes
Viernes 05 de Diciembre de 2025



Villa Mercedes

Un motociclista se estrelló contra un automóvil y resultó lesionado

El fuerte accidente de tránsito se produjo en la esquina de la calle Pedro B. Díaz y avenida Jorge Newbery en el barrio ATE 2. 

Por redacción
| Hace 2 horas

Uno de los protagonistas fue un Citroën C3 que era conducido por un hombre de 34 años, quien iba en compañía de su esposa, que está embarazada de cuatro meses, y su hijo de 7 años. El vehículo, que circulaba de este a oeste por la avenida, fue impactado en el lateral derecho por una motocicleta de 150 cc.

 

 

A raíz del impacto, el motociclista resultó herido, por lo que fue asistido por personal médico del Sempro y luego fue trasladado en ambulancia hacia el Policlínico Regional “Juan Domingo Perón” para recibir atención médica más compleja.

 

 

La familia que iba en el vehículo también recibió asistencia en el lugar, pero no fue necesario su traslado debido a que no presentaban lesiones de gravedad.

 

 

A ambos conductores se les realizó el control de alcotest: resultados fueron negativos.

 

