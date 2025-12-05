Docentes provinciales sorprendidos por lo exiguo de los bonos de fin de año

Cuando los anuncios son pomposos y poco claros generan en la población una expectativa que luego, al momento de la concreción, se transforma en dolorosa realidad. Es lo que les pasó a un gran número de docentes puntanas que esperaban, tal cual lo había anunciado el gobernador Claudio Poggi, un bono de 450 mil pesos para fin de año, y se encontraron en sus cuentas con cifras que apenas llegan a los 90 mil.

Malestar, frustración, bronca, enojo, rabia, son algunos de los condimentos que envuelven a los trabajadores de la educación que se sorprendieron al comprobar lo exiguo de los montos acreditados por el Gobierno Provincial. “Me siento totalmente decepcionada. Nuestro trabajo merece el mismo reconocimiento que el de cualquier otro empleado del Estado”, dijo una docente que, como todas, prefirió mantenerse en el anonimato por temor a las represalias.

“Las promesas deben cumplirse y más aún cuando impactan directamente en el bolsillo de quienes todos los días sostenemos la educación”, dijo otra, que pidió al Gobierno explicaciones claras de la decisión.

Algunas docentes que se encontraron con el ínfimo aporte hicieron rápidamente el reclamo y obtuvieron como respuesta que el bono es proporcional al sueldo. Allí se abre otro debate sobre la realidad laboral de los docentes, sostenido en las pocas horas que tienen algunos maestros. “No se crean cargos docentes y es necesario hacerlo”.

“Se ve que el Gobierno no toma en cuenta el trabajo docente, no hay ningún docente que llegue a la casa y no tenga que seguir realizando tareas de la escuela”, sostuvo una de las trabajadoras, quien agregó que tampoco se tomaron en cuenta al momento de la liquidación las horas extra escolares por los actos y demás actividades que por currícula son obligatorios.