Seguirán en prisión dos jóvenes que robaron 50 celulares

Los dos jóvenes investigados por el robo de cincuenta celulares IPhone y una consola de videos juegos, sustraídos al propietario de un local de celulares ubicado en calle Pedernera, de la capital puntana. Los imputados continuarán en prisión 60 días más luego e que la jueza de Garantía N° 2 hiciera lugar a la solicitud de la fiscal adjunta N° 4, Antonella Romagnoli que dijo que el hecho ocurrió el 21 de agosto cuando Escudero y Juárez ingresaron al negocio y mediante amenazas redujeron a uno de los empleados.

Según la teoría del caso presentada por la Fiscalía, los imputados habrían actuado de manera coordinada. Para reducir a la víctima, habrían utilizado precintos plásticos y un objeto con apariencia de arma de fuego, con el que la intimidaron, la golpearon, la

maniataron y la mantuvieron bajo amenazas de muerte.

El fiscal Romagnoli indicó que los sospechosos fueron identificados a partir de características físicas —como un tatuaje en el cuello y una barba frondosa— y por las fotos y datos publicados en sus propios perfiles de Instagram.

Durante los allanamientos ordenados por la Justicia, se secuestraron un arma de utilería, teléfonos celulares denunciados como sustraídos y precintos plásticos similares a los utilizados en el hecho. Con esta evidencia, la Fiscalía imputó a Escudero y Juárez como coautores del delito de robo calificado por el uso de un arma de utilería.

En el robo, perpetrado en una oficina del primer piso de un complejo comercial ubicado en calle Pedernera, los ladrones se llevaron 50 Iphones y una Play Station tras maniatar y golpear a uno de los dueños.

Fuente: Prensa del Poder Judicial