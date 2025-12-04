El acusado de matar a Anahí juega su última carta

En lo que puede ser su última oportunidad para evitar una condena que podría ser la perpetua, Amado Díaz, el acusado de asesinar en Villa Mercedes a Anahí Robledo, usará su derecho a declarar en la última audiencia del juicio, prevista para el viernes 5 de diciembre a partir de las 10:30.

La expectativa está centrada en cuál será la medida de defensa que asuma Díaz, quien terminó muy complicado por algunos testimonios y pericias que se ventilaron en el debate que se realiza en los tribunales mercedinos.

Acusado de homicidio triplemente calificado –por alevosía, ensañamiento y venganza transversal-, Díaz es el único sospechoso del crimen de la adolescente ocurrido el 23 de mayo del 2024 en Villa Mercedes. Aparentemente lo hizo en venganza a la madre de la joven, con quien tenía una relación sentimental.

Durante el debate pasaron numerosos testimonios que complicaron la situación del acusado, quien, acorralado ante la evidencia, intentará salir de esa incómoda posición con una declaración que es muy esperada por quienes siguen el caso.

Si finalmente el imputado se decide a hablar, será la última acción del debate antes de los alegatos y el dictado de la sentencia.