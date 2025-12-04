Fue a la cárcel por robarle a un empleado de Edesal, que terminó con hundimiento de cráneo

El joven involucrado en el grave episodio que dejó con severas lesiones a un empleado de Edesal a mediados del mes pasado, pasará al menos dos meses y medio en la cárcel provincial, acusado de ese delito y de otro que habría cometido días después.

No es buena la perspectiva para William Alexander Lagos, el detenido por el robo y la agresión que sufrió un empleado de la empresa proveedora de energía eléctrica el mediodía del 15 de noviembre en el barrio 30 Viviendas Sur. Lo acusan de ingresar a la camioneta de la empresa, mientras dos trabajadores revisaban un medidor, y sacar una billetera.

Cuando los empleados se dieron cuenta del robo, salieron en su persecución y lo alcanzaron a los pocos metros. Allí hubo un forcejeo en el que Lagos habría sacado un cuchillo al tiempo que alguien que la Policía aún no identificó le arrojó una piedra en la cabeza a una de las víctimas.

La agresión terminó con un hundimiento de cráneo para el trabajador y su internación en el Hospital Ramón Carrillo, donde fue operado.

Al día siguiente del hecho, un allanamiento en la casa de Lagos, en el barrio Néstor Kirchner, encontró tarjetas y documentación pertenecientes a los obreros, además de prendas de vestir que coincidían con la que llevaba el ladrón al momento del hecho.

Pero el acusado no estaba en su casa en ese momento, por lo que le Justicia libró una orden de detención que recién se hizo efectiva el martes 2 de diciembre, cuando lo atraparon en la calle Mendoza al 1009, tras el robo de un celular.