Amenazó a otra mujer y deberá hacer trabajos comunitarios, pagarle y donar alimentos

Una mujer denunciada por amenazas deberá, durante seis meses, cumplir una serie de condiciones impuestas por la jueza de Garantía N° 4, quien este martes autorizó la suspensión de juicio a prueba solicitada por la defensa. La decisión incluyó tareas comunitarias, una reparación económica y la obligación de donar alimentos a una fundación.

La imputada deberá fijar domicilio, mantenerse abstinente de estupefacientes y alcohol, pagar dos cuotas de cincuenta mil pesos en concepto de reparación y realizar trabajos comunitarios en la Fundación Hugo Pécorari los días sábado, sin afectar sus obligaciones laborales. La magistrada también dispuso que no podrá salir del país sin autorización y deberá presentarse cada mes ante el Juzgado de Ejecución Penal.

La resolución incluye una prohibición de acercamiento de trescientos metros hacia la víctima, junto con la prohibición de cualquier tipo de contacto o expresión pública referida a ella. El control de todas las medidas estará a cargo del Juzgado de Ejecución Penal, con informes del Instituto Provincial de Reinserción Social.

Según la Fiscalía N° 3, que dio su consentimiento para el acuerdo, la probation aparece como una vía adecuada para resolver el conflicto sin llegar a juicio, dado el tipo de hechos denunciados, ocurridos en 2024. La herramienta permite suspender el proceso penal siempre que la persona acusada cumpla todas las reglas impuestas; de lo contrario, el trámite judicial se reactivará en forma plena.