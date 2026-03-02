  • Nuestras redes
Martes 03 de Marzo de 2026

Martes 03 de Marzo de 2026

Temporal en San Luis

El fuerte viento tiró el “Cóndor de Potrero”, árboles y postes del cableado urbano

Afectó varias zonas de la ciudad capital. En La Punta cayó granizo al igual que en el sur provincial. En Villa Mercedes hubo caídas de árboles y ramas, lo mismo que en Tilisarao.

Por redacción
| Hace 15 horas

Oscuros nubarrones, violentos vientos, truenos y lluvia formaron parte de la tormenta que este lunes, a la tarde, afectó a gran parte de la provincia. Algunos de sus saldos fueron el nuevo derrumbe del monumento al Cóndor en el acceso a Potrero de los Funes y la caída de árboles, cables y postes en diversos sectores de la ciudad de San Luis.

 

A la imagen del Cóndor de Potrero otra vez por el piso, se sumó la impactante imagen de un árbol destrozado por el viento en el Paseo del Padre, en el corazón del centro puntano.

 

Luego, se fueron sumando avisos y fotos de las consecuencias del abrupto cambio climático en distintas barriadas y localidades.

 

Llegó el aviso de que llovió en Varela y que en Nueva Galia cayeron agua y piedras.

 

También, que había un árbol que quedó en el suelo en Ciudad del Rosario y Obispo Orzali, en la capital y que un poste quedó al filo de caer en la esquina de Esteban Adaro y Gobernador Alric. 

 

Y, sobre las 19:20, una gran granizada se precipitó sobre la ciudad de La Punta acompañando una intensa lluvia.

 

En Los Manantiales se produjo una importante granizada. En Tilisarao el fuerte viento afectó el arbolado y debieron intervenir los bomberos voluntarios. Un gran rama golpeó la caja de una camioneta.

 

La Intendencia de Villa Mercedes tuvo que montar un rápido operativo para levantar los árboles y las ramas que derribaron las fuertes ráfagas de viento. 

 

