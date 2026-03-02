Trabajadores denuncian que los despidieron y que no les pagaron un peso

Este lunes, los cinco empleados que tenía la tornería “Metalmont”, que tiene sus instalaciones en el barrio Faecap de la ciudad San Luis, se manifestaron en las puertas exigiendo que sus empleadores les paguen el dinero que les adeudan: el sueldo de enero, el aguinaldo y las vacaciones.

“En los primeros días de febrero mandaron un telegrama colectivo y nos despidieron sin causa. No nos han pagado un peso y ellos dicen que tuvieron que cerrar porque les deben dinero las principales empresas para las que trabajaban”.

“Metalmont”, que está en calle Los Aromos 330, es propiedad de la familia Montenegro. Tras 28 años de labor, la firma bajó las persianas.

Los trabajadores sostienen que no se explican el porqué de la medida. “Por años se dedicaron a la reparación y construcción de repuestos para las dos pañaleras más importantes de la provincia y una papelera de Naschel. Facturaban muy bien”, indicaron los obreros que pese a los reclamos que han hecho aún no tienen solución.

Ante este panorama es que decidieron visibilizan su situación. “Nos rechazan las cartas documentos. Niegan todo y ni siquera podemos tramitar el fondo de desempleo porque eran muy irregulares en sus aportes”, cuestionaron.