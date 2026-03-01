Toyota Alianz presentó en San Luis el nuevo Yaris Cross

Toyota presentó oficialmente en San Luis el nuevo Toyota Yaris Cross, un modelo que desembarca en el segmento B de los SUV con una propuesta innovadora, eficiente y alineada a las nuevas demandas del mercado. El lanzamiento al público fue con clientes invitados en la sede de Alianz, en Ruta 20 Km 4.

Durante el evento, el gerente comercial de Toyota Alianz, Cristian Fernández, destacó que se trata de “un vehículo muy esperado”, cuyo lanzamiento se demoró por cuestiones de fuerza mayor en la planta de Brasil que ensambla motores. “Lo bueno se hace esperar. La expectativa fue enorme y hoy estamos muy contentos”, aseguró .

El nuevo Yaris Cross llega con una gama completa desde versiones de entrada con equipamiento destacado hasta opciones tope de gama con tecnología híbrida, una característica que promete marcar tendencia en el segmento. “Esto siempre termina beneficiando al consumidor porque ponemos la vara más alta”, sostuvo Fernández .

Desde Toyota Argentina remarcaron que el modelo representa un paso estratégico para la marca. “Ingresamos en el segmento de mayor crecimiento del mercado con una propuesta compacta, práctica y eficiente, pero también versátil y con amplio espacio interior para la vida familiar y las escapadas”, señalaron durante la presentación .

La automotriz viene de cerrar 2025 como la marca más elegida del país, un logro que —según indicaron— implica “orgullo y responsabilidad”, reafirmando su compromiso de poner al cliente en el centro de cada decisión .

El concesionario local confirmó que ya cuenta con unidades en exhibición y también con stock disponible para entrega inmediata, una ventaja clave para quienes buscan cerrar la operación sin demoras . Además, invitaron a los clientes y al público en general a acercarse y conocer el modelo en detalle .

Con el Yaris Cross, Toyota refuerza su presencia en el competitivo mundo de los SUV compactos y apuesta a repetir el liderazgo que ya logró con modelos emblemáticos como Toyota Hilux y Toyota Corolla, consolidando su posicionamiento en el mercado argentino.