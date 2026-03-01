  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

33°SAN LUIS - Lunes 02 de Marzo de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

33°SAN LUIS - Lunes 02 de Marzo de 2026

EN VIVO

Vuelco en Nogolí

Volcó a un kilómetro del ingreso a Nogolí y una mujer de 78 años terminó hospitalizada

El accidente ocurrió este domingo al mediodía, cerca de la Autopista 25 de Mayo. La conductora fue trasladada al hospital.

Por redacción
| Hace 20 horas

Una mujer de 78 años resultó herida este domingo 1° de marzo, alrededor de las 12:25, tras protagonizar un vuelco a aproximadamente un kilómetro del ingreso a Nogolí, en inmediaciones de la Autopista 25 de Mayo.

 

El hecho fue advertido por un vecino que dio aviso a la Comisaría Distrito 45°. Cuando los efectivos arribaron al lugar, constataron que el vehículo se encontraba volcado sobre uno de sus laterales, a la vera del camino.

 

La conductora, única ocupante del rodado, permanecía en el interior y fue asistida en un primer momento por personas que se encontraban en la zona hasta la llegada del personal de salud local. Debido a las lesiones que presentaba, se dispuso su traslado al Hospital Central Ramón Carrillo para una evaluación médica más exhaustiva.

 

Las autoridades policiales iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las causas que provocaron el siniestro.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo