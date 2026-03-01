Volcó a un kilómetro del ingreso a Nogolí y una mujer de 78 años terminó hospitalizada

Una mujer de 78 años resultó herida este domingo 1° de marzo, alrededor de las 12:25, tras protagonizar un vuelco a aproximadamente un kilómetro del ingreso a Nogolí, en inmediaciones de la Autopista 25 de Mayo.

El hecho fue advertido por un vecino que dio aviso a la Comisaría Distrito 45°. Cuando los efectivos arribaron al lugar, constataron que el vehículo se encontraba volcado sobre uno de sus laterales, a la vera del camino.

La conductora, única ocupante del rodado, permanecía en el interior y fue asistida en un primer momento por personas que se encontraban en la zona hasta la llegada del personal de salud local. Debido a las lesiones que presentaba, se dispuso su traslado al Hospital Central Ramón Carrillo para una evaluación médica más exhaustiva.

Las autoridades policiales iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las causas que provocaron el siniestro.