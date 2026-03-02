Estafa: las 33 familias del loteo “Familia Unida" esperan la protección de las autoridades

Para muchas familias, el sueño de tener una casa propia es uno de los objetivos más importantes de la vida. Sin embargo, para 33 familias del loteo “Familia Unida” de Villa Mercedes, este sueño se ha convertido en una pesadilla.

La estafa que los ha damnificado es un problema serio que por estas horas les causa desesperación y angustia.

Reina Escudero, que se presentó como dueña los terrenos, comercializó lotes, pese a que los terrenos se encontraban en litigio judicial al momento de la venta, situación que dejó a 33 familias damnificadas.

"Me dijeron que era un buen negocio, que el lote valía mucho más de lo que pagué", relató María, una de las víctimas. "Invertí todos mis ahorros en este proyecto, y ahora me doy cuenta de que todo era una mentira", remarcó con dolor.

La situación se presenta como dramática. Las víctimas, en su mayoría personas de bajos recursos, se ven obligadas a enfrentar la realidad de haber sido estafadas, sin tener los medios para recuperar su dinero que destinaron a la compra de una parcela en la zona noroeste (entre la Autopista de las Serranías Puntanas y la Avenida 25 de mayo).

La “olla se destapó” el pasado fin de semana, cuando las familias fueron informadas que “su tierra” iba a ser destinado a la construcción de un barrio del gobierno provincial. Luego supieron que serían de propiedad municipal.

El 28 de febrero, a las 14:00, las topadoras ingresaron al predio para tareas de limpiezas y derribar todo lo construido. En medio de fuertes protestas los vecinos afirman haber comprado los lotes de buena fe a una particular que “Reina aseguraba ser la dueña legítima”. Muchos invirtieron los ahorros de su vida o solicitaron préstamos para edificar.

Las autoridades enviaron maquinaria para limpiar el predio, lo que generó momentos de alta tensión y una vigilia por parte de los damnificados para evitar el desalojo."Es un golpe muy duro", dice Juan, otro de los afectados. "No solo perdimos el dinero, sino también la ilusión de tener un hogar propio".

Vía libre para Reina

Cecilia comento: “Esto no sucedió de un día para el otro, nosotros habíamos estado averiguando por varios lados y queríamos comprar un terreno, y la información que tenemos ahora es que una autoridad municipal le había permitido a la señora Reina Escudero dos manzanas, para que ella vendiera y fue así como nosotros compramos, así como otras familias que ya tienen la bajada de luz e incluso el agua”.

“Todos los vecinos afectados estamos hablando con un abogado, en este momento para poder realizar las denuncias correspondientes, y somos 33 familias que nos quedamos sin los terrenos cuando hemos comprado de buena fe, y ahora nos quedamos sin nada porque el intendente Maximiliano Frontera le cedió estos terrenos al gobernador Poggi, fustigó la vecina.

Las 33 familias ahora aguardan con angustia que las autoridades tomen medidas para protegerlos y evitar que más personas caigan en la trampa de los estafadores.

"Necesitamos justicia", exigió María: "Queremos que se haga algo para que la angustia, desesperación y dolor que tenemos, no le pase a nadie más”.