Un fuerte susto pasó un conductor en un vuelco

Un utilitario quedó muy averiado y su conductor con un buen susto, como consecuencia del vuelco que protagonizó en la ruta nacional 146, en cercanías del ingreso a San Francisco del Monte de Oro.

Afortunadamente y pese a las muchas abolladuras que sufrió la Renault Kangoo, el chofer sufrió lesiones de gravedad, según informó la Comisaría Distrito 14° con asiento en la localidad que es “cuna de maestros”.

El siniestro ocurrió este martes pasado el mediodía y según se consignó, un hombre de 44 años (con domicilio en la ciudad de Juana Koslay) conducía de norte a sur un furgón y, por razones que se tratan de establecer, perdió el control del vehículo, el cual despistó y dio varios tumbos, quedando el mismo sobre el carril contrario.

Al lugar acudió personal de salud del hospital de San Francisco del Monte de Oro, quienes asistieron al hombre y luego lo trasladaron en ambulancia hacia ese nosocomio para recibir atención médica más compleja.