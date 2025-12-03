  • Nuestras redes
24°SAN LUIS - Miércoles 03 de Diciembre de 2025

24°SAN LUIS - Miércoles 03 de Diciembre de 2025

San Francisco del Monte de Oro

Un fuerte susto pasó un conductor en un vuelco

Por redacción
| Hace 2 horas

Un utilitario quedó muy averiado y su conductor con un buen susto, como consecuencia del vuelco que protagonizó en la ruta nacional 146, en cercanías del ingreso a San Francisco del Monte de Oro.

 

Afortunadamente y pese a las muchas abolladuras que sufrió la Renault Kangoo, el chofer sufrió lesiones de gravedad, según informó la Comisaría Distrito 14° con asiento en la localidad que es “cuna de maestros”.

 

El siniestro ocurrió este martes pasado el mediodía y según se consignó, un hombre de 44 años (con domicilio en la ciudad de Juana Koslay) conducía de norte a sur un furgón y, por razones que se tratan de establecer, perdió el control del vehículo, el cual despistó y dio varios tumbos, quedando el mismo sobre el carril contrario.

 

Al lugar acudió personal de salud del hospital de San Francisco del Monte de Oro, quienes asistieron al hombre y luego lo trasladaron en ambulancia hacia ese nosocomio para recibir atención médica más compleja.

 

