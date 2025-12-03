Juraron los nuevos diputados nacionales por San Luis

En una ceremonia que contó con la presencia del presidente Javier Milei, este martes prestaron juramento los nuevos diputados nacionales por la provincia de San Luis.

Se trata de los libertarios Mónica Becerra y Carlos Almena y el justicialista Jorge “Gato” Fernández.

Por su parte, se le aceptó la renuncia a Carlos D'Alessandro, que pasará a integrar la Cámara de Diputados de San Luis. Su banca será ocupada ahora por el secretario general de UTGRA San Luis, Claudio Álvarez.

El otro diputado por San Luis, que tiene mandato hasta el 202, es el justicialista Ernesto “Pipi” Alí.

Los nuevos legisladores quedarán incorporados formalmente a la Cámara baja a partir del 10 de diciembre.