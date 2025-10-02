Grupo Lorenzo será protagonista en la 78° Expo Rural y 22° Expo Granja de San Luis

Del 2 al 5 de octubre, la ciudad de San Luis será escenario de la 78° Expo Rural y la 22° Expo Granja, el evento agrícola y ganadero más importante de la provincia. El predio de la Sociedad Rural, ubicado en Belgrano y Guillermo Rawson, abrirá sus puertas para recibir a productores, cabañeros y familias de todo el país en una muestra que combina actividades productivas, culturales y sociales.



Este encuentro de trascendencia regional incluye admisión, clasificación, jornadas de jura y un destacado remate, además de una amplia oferta de stands de gastronomía, artesanías, maquinaria agrícola y espectáculos ecuestres. La Expo Rural y Expo Granja buscan ser un espacio de encuentro, intercambio y celebración para toda la provincia de San Luis.



Grupo Lorenzo participará activamente con su propuesta de Autoferia, exhibiendo un amplio portfolio de marcas y modelos. Entre ellas se destacan JMC Motors y Shineray, además de BAIC, la marca china más vendida en Argentina, y los modelos premium de motocicletas VOGE, a lo que se suma la propuesta de Motoki. La empresa orienta su participación hacia la generación de experiencias de movilidad innovadoras que superan la simple venta de vehículos, buscando conectar con el público en un entorno familiar y productivo.



La presencia de Grupo Lorenzo en la 78° Expo Rural y 22° Expo Granja de San Luis consolida su compromiso con la región y su participación en los principales eventos productivos provinciales.

