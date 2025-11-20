La luna nueva y las condiciones para comenzar nuevos proyectos

ARIES: De ahora en más, su futuro dependerá de usted. Ya está capacitado para tomar sus propias decisiones y realizar los planes deseados.

En el plano sentimental: Aplique su equilibrio y tolerancia dentro de las cuestiones profesionales; de lo contrario, no tendrá éxito.

Aplique su equilibrio y tolerancia dentro de las cuestiones profesionales; de lo contrario, no tendrá éxito. En el amor: Enfrente la realidad que está viviendo en la relación con su alma gemela y no se haga el distraído.

Enfrente la realidad que está viviendo en la relación con su alma gemela y no se haga el distraído. En la salud: Sepa que el yoga o el baile lo beneficiarán a mantener la mente equilibrada.

Sepa que el yoga o el baile lo beneficiarán a mantener la mente equilibrada. En el juego: 0, 4 y 8.

TAURO: En su cabeza surgirán ideas extraordinarias, sobre todo si se dedica a actividades creativas. Ponga todo en práctica urgente.

En el plano sentimental: Establezca mejor sus pensamientos y conserve la calma dejando de lado las obsesiones.

Establezca mejor sus pensamientos y conserve la calma dejando de lado las obsesiones. En el amor: Con su pareja vivirán una jornada intensa, y si está solo/a, podrá conocer al amor de su vida.

Con su pareja vivirán una jornada intensa, y si está solo/a, podrá conocer al amor de su vida. En la salud: Bien.

Bien. En el juego: 0, 2 y 5.

GÉMINIS: Esté atento a los asuntos familiares que tiene pendientes. La Luna en su signo le permitirá lograr todo lo que se proponga en el día.

En el plano sentimental: No deje que la agresividad se apodere de usted porque, si no se controla, lo perderá todo.

No deje que la agresividad se apodere de usted porque, si no se controla, lo perderá todo. En el amor: Aprenda a dar y recibir; comprenda que el amor se construye de a dos.

Aprenda a dar y recibir; comprenda que el amor se construye de a dos. En la salud: Bien.

Bien. En el juego: 1, 7 y 8.

CÁNCER: Use todo aquello que ha aprendido a lo largo de su vida para ser feliz. Pronto mejorarán las condiciones actuales que lo atormentan.

En el plano sentimental: Momento ideal para independizarse de su familia.

Momento ideal para independizarse de su familia. En el amor: Organice una salida con su pareja y disfruten de un entretenimiento.

Organice una salida con su pareja y disfruten de un entretenimiento. En la salud: Consulte a su médico, ya que esa molestia debe desaparecer.

Consulte a su médico, ya que esa molestia debe desaparecer. En el juego: 0, 2 y 6.

LEO: Su dinamismo y ganas de hacer en concreto serán muy importantes para llevarlo a buen puerto. Avances y ganancias.

En el plano sentimental: Su personalidad destacada, así como sus creaciones. Agilizará trámites. Buena etapa para plantear cuestiones importantes, encaminar transacciones, proponer encuentros.

Su personalidad destacada, así como sus creaciones. Agilizará trámites. Buena etapa para plantear cuestiones importantes, encaminar transacciones, proponer encuentros. En el amor: Confianza y optimismo serán las claves para crear armonía.

Confianza y optimismo serán las claves para crear armonía. En la salud: Bien.

Bien. En el juego: 378.

VIRGO: Tendrá talento manifiesto y también contará con la habilidad de guiar las situaciones.

En el plano sentimental: No tema demostrar su afecto, ya que alguien que lo aprecia mucho, lo necesita.

No tema demostrar su afecto, ya que alguien que lo aprecia mucho, lo necesita. En el amor: El egoísmo puede echar a perder o resentir una relación muy importante en su vida.

El egoísmo puede echar a perder o resentir una relación muy importante en su vida. En la salud: Bien.

Bien. En el juego: 259.

LIBRA: Le será un poco difícil admitir sus errores, y hasta que no lo haga, difícilmente arranque.

En el plano sentimental: No se vaya en dudas porque, a pesar de los contratiempos, las cosas salen a su favor.

No se vaya en dudas porque, a pesar de los contratiempos, las cosas salen a su favor. En el amor: Lealtad, compañerismo y pasión. Se expresará con gran efusividad y recibirá mucho amor.

Lealtad, compañerismo y pasión. Se expresará con gran efusividad y recibirá mucho amor. En la salud: Estará todo bien siempre que no permita que se le pegue gente negativa y pesimista.

Estará todo bien siempre que no permita que se le pegue gente negativa y pesimista. En el juego: 368.

ESCORPIO: Que el optimismo domine sus pensamientos y sus actividades. Es el momento de luchar para lograr objetivos bien definidos. Su tolerancia hacia las personas que lo rodean les traerá beneficios personales. Compartir en familia es lo adecuado.

En el plano sentimental: La comprensión mutua les hará vivir días felices.

La comprensión mutua les hará vivir días felices. En el amor: Románticos y seductores.

Románticos y seductores. En la salud: Bien.

Bien. En el juego: 0, 1 y 4.

SAGITARIO: La Luna favorece cuestiones legales y lo relacionado con moda, belleza y artesanías.

En el plano sentimental: Novedades acerca de un viejo proyecto, solución financiera.

Novedades acerca de un viejo proyecto, solución financiera. En el amor: Mejoran los vínculos en general. Posible reencuentro con gente del pasado.

Mejoran los vínculos en general. Posible reencuentro con gente del pasado. En la salud: Energía extra.

Energía extra. En el juego: 1, 3 y 5.

CAPRICORNIO: El Sol transita en oposición, trae tropiezos, demoras y algo de desorden. Días ideales para emprender algo extra. Organícese.

En el plano sentimental: Relajarse es lo mejor.

Relajarse es lo mejor. En el amor: Cuidado, Marte inclina a discusiones y conflictos de pareja por terceros en discordia.

Cuidado, Marte inclina a discusiones y conflictos de pareja por terceros en discordia. En la salud: Deje de lado el mal humor.

Deje de lado el mal humor. En el juego: 2, 5 y 8.

ACUARIO: Mercurio favorece la comunicación. Trate de comenzar algo nuevo.

En el plano sentimental: Aproveche esta etapa al máximo.

Aproveche esta etapa al máximo. En el amor: La oposición de Venus complica las relaciones, pero de a poco la Luna brinda diversiones y encuentros.

La oposición de Venus complica las relaciones, pero de a poco la Luna brinda diversiones y encuentros. En la salud: Bien.

Bien. En el juego: 0, 4 y 7.

PISCIS: El Sol propicia la creatividad en todos los proyectos que usted ha empezado.