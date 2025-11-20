La luna nueva y las condiciones para comenzar nuevos proyectos
El jueves 20 la luna cambia de menguante a nueva y propicia el campo para cambios profundos para todo el Zodiaco. Por Cecilia de Belva.
ARIES: De ahora en más, su futuro dependerá de usted. Ya está capacitado para tomar sus propias decisiones y realizar los planes deseados.
- En el plano sentimental: Aplique su equilibrio y tolerancia dentro de las cuestiones profesionales; de lo contrario, no tendrá éxito.
- En el amor: Enfrente la realidad que está viviendo en la relación con su alma gemela y no se haga el distraído.
- En la salud: Sepa que el yoga o el baile lo beneficiarán a mantener la mente equilibrada.
- En el juego: 0, 4 y 8.
TAURO: En su cabeza surgirán ideas extraordinarias, sobre todo si se dedica a actividades creativas. Ponga todo en práctica urgente.
- En el plano sentimental: Establezca mejor sus pensamientos y conserve la calma dejando de lado las obsesiones.
- En el amor: Con su pareja vivirán una jornada intensa, y si está solo/a, podrá conocer al amor de su vida.
- En la salud: Bien.
- En el juego: 0, 2 y 5.
GÉMINIS: Esté atento a los asuntos familiares que tiene pendientes. La Luna en su signo le permitirá lograr todo lo que se proponga en el día.
- En el plano sentimental: No deje que la agresividad se apodere de usted porque, si no se controla, lo perderá todo.
- En el amor: Aprenda a dar y recibir; comprenda que el amor se construye de a dos.
- En la salud: Bien.
- En el juego: 1, 7 y 8.
CÁNCER: Use todo aquello que ha aprendido a lo largo de su vida para ser feliz. Pronto mejorarán las condiciones actuales que lo atormentan.
- En el plano sentimental: Momento ideal para independizarse de su familia.
- En el amor: Organice una salida con su pareja y disfruten de un entretenimiento.
- En la salud: Consulte a su médico, ya que esa molestia debe desaparecer.
- En el juego: 0, 2 y 6.
LEO: Su dinamismo y ganas de hacer en concreto serán muy importantes para llevarlo a buen puerto. Avances y ganancias.
- En el plano sentimental: Su personalidad destacada, así como sus creaciones. Agilizará trámites. Buena etapa para plantear cuestiones importantes, encaminar transacciones, proponer encuentros.
- En el amor: Confianza y optimismo serán las claves para crear armonía.
- En la salud: Bien.
- En el juego: 378.
VIRGO: Tendrá talento manifiesto y también contará con la habilidad de guiar las situaciones.
- En el plano sentimental: No tema demostrar su afecto, ya que alguien que lo aprecia mucho, lo necesita.
- En el amor: El egoísmo puede echar a perder o resentir una relación muy importante en su vida.
- En la salud: Bien.
- En el juego: 259.
LIBRA: Le será un poco difícil admitir sus errores, y hasta que no lo haga, difícilmente arranque.
- En el plano sentimental: No se vaya en dudas porque, a pesar de los contratiempos, las cosas salen a su favor.
- En el amor: Lealtad, compañerismo y pasión. Se expresará con gran efusividad y recibirá mucho amor.
- En la salud: Estará todo bien siempre que no permita que se le pegue gente negativa y pesimista.
- En el juego: 368.
ESCORPIO: Que el optimismo domine sus pensamientos y sus actividades. Es el momento de luchar para lograr objetivos bien definidos. Su tolerancia hacia las personas que lo rodean les traerá beneficios personales. Compartir en familia es lo adecuado.
- En el plano sentimental: La comprensión mutua les hará vivir días felices.
- En el amor: Románticos y seductores.
- En la salud: Bien.
- En el juego: 0, 1 y 4.
SAGITARIO: La Luna favorece cuestiones legales y lo relacionado con moda, belleza y artesanías.
- En el plano sentimental: Novedades acerca de un viejo proyecto, solución financiera.
- En el amor: Mejoran los vínculos en general. Posible reencuentro con gente del pasado.
- En la salud: Energía extra.
- En el juego: 1, 3 y 5.
CAPRICORNIO: El Sol transita en oposición, trae tropiezos, demoras y algo de desorden. Días ideales para emprender algo extra. Organícese.
- En el plano sentimental: Relajarse es lo mejor.
- En el amor: Cuidado, Marte inclina a discusiones y conflictos de pareja por terceros en discordia.
- En la salud: Deje de lado el mal humor.
- En el juego: 2, 5 y 8.
ACUARIO: Mercurio favorece la comunicación. Trate de comenzar algo nuevo.
- En el plano sentimental: Aproveche esta etapa al máximo.
- En el amor: La oposición de Venus complica las relaciones, pero de a poco la Luna brinda diversiones y encuentros.
- En la salud: Bien.
- En el juego: 0, 4 y 7.
PISCIS: El Sol propicia la creatividad en todos los proyectos que usted ha empezado.
- En el plano sentimental: La Luna le facilitará un viaje o diligencia importante.
- En el amor: Lindo día para la reunión de hoy. Buena semana.
- En la salud: Baje decibeles.
- En el juego: 3, 6 y 8.
