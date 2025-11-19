Miss Argentina confesó una condición física que ocultó

La modelo Aldana Masset fue vocalista de la banda Agapornis durante 2023 y luego se dedicó a proyectos personales, sin embargo y según supo la Agencia Noticias Argentinas en base a las redes sociales de la joven, vive con alopecia en ciertas zonas del cuero cabelludo y así se mostró en el certamen que se lleva adelante en Tailandia.

“Tengo alopecia, nací con esta condición, en esta zona no me crece el pelo y no me va a crecer nunca. Durante mucho tiempo, para mí, fue una gran inseguridad y por eso nunca lo había hecho público. Hoy, es algo que me hace sentir una persona fuerte”, confesó Masset.

En un breve, pero contundente video, reveló a sus seguidores: "También puedo mostrar que todos tenemos imperfecciones y es algo que, a mí, me da mucha seguridad. Podría taparlo y de hecho pensé en ponerle maquillaje, pero esta soy y es parte de mí".

“Me costó mucho aceptarlo y darlo a conocer. Ahora estoy en Miss Universo, que es una plataforma muy importante y grande. Puedo mostrar que todos tenemos inseguridades y es lo más normal del mundo”, continuó.

“No existe la perfección, todos tenemos nuestros defectos y eso está bien. No tenemos de qué avergonzarnos y tenemos que estar orgullosos de las personas que somos con o sin inseguridades o defectos”, cerró la entrerriana.