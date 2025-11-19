Miss Argentina confesó una condición física que ocultó
"Es parte de mí", afirmó la joven entrerriana de 25 años que compite en Miss Universo en representación de Argentina. La revelación la hizo a través de sus redes sociales.
La modelo Aldana Masset fue vocalista de la banda Agapornis durante 2023 y luego se dedicó a proyectos personales, sin embargo y según supo la Agencia Noticias Argentinas en base a las redes sociales de la joven, vive con alopecia en ciertas zonas del cuero cabelludo y así se mostró en el certamen que se lleva adelante en Tailandia.
“Tengo alopecia, nací con esta condición, en esta zona no me crece el pelo y no me va a crecer nunca. Durante mucho tiempo, para mí, fue una gran inseguridad y por eso nunca lo había hecho público. Hoy, es algo que me hace sentir una persona fuerte”, confesó Masset.
En un breve, pero contundente video, reveló a sus seguidores: “También puedo mostrar que todos tenemos imperfecciones y es algo que, a mí, me da mucha seguridad. Podría taparlo y de hecho pensé en ponerle maquillaje, pero esta soy y es parte de mí”.vnJHPw
“Me costó mucho aceptarlo y darlo a conocer. Ahora estoy en Miss Universo, que es una plataforma muy importante y grande. Puedo mostrar que todos tenemos inseguridades y es lo más normal del mundo”, continuó.
“No existe la perfección, todos tenemos nuestros defectos y eso está bien. No tenemos de qué avergonzarnos y tenemos que estar orgullosos de las personas que somos con o sin inseguridades o defectos”, cerró la entrerriana.
