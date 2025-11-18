Tristeza: Dana San Luis en un camino sin retorno y más de 100 familias golpeadas

La determinación anunciada por los directivos de “Dana Estados Unidos” cayó como un mazazo en Naschel. La producción se detiene, la planta se cierra y toda la plantilla será despedida. Es un final que nadie esperaba y que impacta de lleno en una localidad que se desarrolló, en buena parte, gracias al impulso industrial que la empresa generó durante tres décadas.

En paralelo, los empleados realizaron este martes una protesta en la entrada de la fábrica, mientras en el Municipio un representante de la firma informaba —solo de manera verbal— los detalles de la medida y del esquema indemnizatorio que se aplicará.

El secretario general de la UOM, Víctor Gómez, cuestionó la idea de una “reconversión” empresarial que implica dejar a decenas de familias sin ingresos: “Acá lo ideal hubiese sido mantener la fuente de trabajo. Esto no solo golpea a los más de 60 trabajadores directos, sino también a quienes brindaban servicios: seguridad, transporte, limpieza, comida”.

Walter Aguilar, secretario general de ASIMRA, reforzó el malestar: “Muchos dejaron su vida en la empresa. No puede ser que de un día para otro cierren la fábrica. Es una falta de respeto hacia los trabajadores y hacia Naschel. Las instituciones deberían haber sido parte de una solución”.

Ambos dirigentes se comprometieron a acompañar a los despedidos y vigilar que se respeten todos sus derechos.

Mientras tanto, en las puertas del Municipio, la tristeza fue el común denominador entre quienes salieron de la reunión: la sensación de que un ciclo que sostuvo a más de 100 familias se apaga sin más.

El contraste es inevitable: mientras algunos disfrutan de las mieles de estar cerca del poder —sin preocupaciones para llegar a fin de mes, viajar o celebrar en grande— otros sufren el deterioro de la economía en carne propia.