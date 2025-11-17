Dana San Luis cierra su planta en Naschel

El portal Naschel Noticias informó del cierre de “Dana” y señaló que este lunes los operarios que viven en la localidad, en La Toma y Tilisarao recibieron un WhatsApp de “Dana Estados Unidos del cierre de la planta”.

Por ello este martes, por la mañana, habrá una concentración frente a la planta y se invita a quienes quieran participar a solidarizarse con los trabajadores cesanteados de esta empresa.

De acuerdo a lo consignado por los responsables de Dana San Luis a dirigentes gremiales, la decisión adoptada por los directivos de Dana Estados Unidos, responde a “una reconfiguración de sus negocios que ha iniciado a nivel global”.

De esta forma, el cierre de las instalaciones que la firma internacional tenía en Naschel se suma a la caótica situación que atraviesan numerosos establecimientos fabriles de todo el país que no han tenido otra salida que parar su producción y cesantear trabajadores, como resultado de "las erráticas políticas implementadas por el gobierno libertario y sus aliados", dijo una fuente del sector gremial.