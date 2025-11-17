Dana San Luis cierra su planta en Naschel
Las autoridades de la autopartista (Dana Estados Unidos) comunicaron oficialmente que paran definitivamente su producción y, el despido de la totalidad de los empleados.
El portal Naschel Noticias informó del cierre de “Dana” y señaló que este lunes los operarios que viven en la localidad, en La Toma y Tilisarao recibieron un WhatsApp de “Dana Estados Unidos del cierre de la planta”.
Por ello este martes, por la mañana, habrá una concentración frente a la planta y se invita a quienes quieran participar a solidarizarse con los trabajadores cesanteados de esta empresa.
De acuerdo a lo consignado por los responsables de Dana San Luis a dirigentes gremiales, la decisión adoptada por los directivos de Dana Estados Unidos, responde a “una reconfiguración de sus negocios que ha iniciado a nivel global”.
De esta forma, el cierre de las instalaciones que la firma internacional tenía en Naschel se suma a la caótica situación que atraviesan numerosos establecimientos fabriles de todo el país que no han tenido otra salida que parar su producción y cesantear trabajadores, como resultado de "las erráticas políticas implementadas por el gobierno libertario y sus aliados", dijo una fuente del sector gremial.
