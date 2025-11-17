Villa de Merlo: la Parroquia Nuestra Señora del Rosario sortea una moto el 8 de diciembre

En Villa de Merlo, la Parroquia Nuestra Señora del Rosario configura un punto central de fe, de encuentro trascendental, pero también traza un espacio abarcativo, social, turístico, un sello distintivo que tanto ateos como creyentes promueven en pos de avances que están plagados de esperanza.



En ese sentido, los sueños siguen y ahora la comunidad busca construir baños. Para eso, organizan una rifa clave, que se sorteará el 8 de diciembre, una fecha importantísima para la feligresía (Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María), donde se llevará a cabo la inauguración del Patio de la Fraternidad, un espacio que rememora la encíclica Fratelli Tutti, del Papa Francisco.



El Sorteo



Tan solo quienes han seguido de cerca el trabajo de años y el esfuerzo de toda una ciudad pueden comprender la relevancia de lo que se avecina el 8 de diciembre, cuando inauguren el Patio de la Fraternidad. Recordarán algunos cuando las misas se oficiaban en el salón parroquial, mientras el templo principal surcaba sus últimos detalles para poder ser habilitado.



Ese camino, que se escribió con fe y con amor, ahora vivencia hitos muy conmovedores para los merlinos, que juntos levantaron paredes, pero también levantaron ilusión. Cada peña, cada actividad organizada, configuró así mucho más que un evento. Fue el símbolo más claro de "una mano tendida".



Hoy ese camino se sigue transitando en comunidad, ahora con el sorteo de la moto, que no solo es un número, sino "un ladrillo más" en la casa que construyen entre todos. Todo el dinero recaudado será destinado a la construcción de los sanitarios de la parroquia.



La rifa se efectuará en presencia de un escribano público. Cada cartón tiene un valor de $10.000 (o diez mil pesos). El primer premio consiste en una moto Blitz base Motomel. El segundo premio es un Smart TV de 43 pulgadas.



Los números se pueden conseguir con los siguientes vendedores autorizados: Antonio Villagra (Santería), Andrea Solís (Santería), Nelly López (secretaria parroquial), Gastón Raffo, Alicia Ratto, Inés Kessler, Karen Gyorck, Betiana Buri, Sara Romero, Teresa Ochoa, Helena Olivera, Marcelo Cornejo, Laura López, Úrsula Barón, Rosa Urquiza, Lidia Piedrabuena, Natalia Di Giovanni e Isidro Ortega.



"El sorteo lo haremos el 8 de diciembre, día de la inauguración del Patio de la Fraternidad, el espacio que se hizo con frases de la encíclica de Francisco, Fratelli Tutti. Será una jornada imperdible, van a participar artistas plásticos", contó Isidro Ortega en diálogo con El Diario. También remarcó que habrá otros referentes de la sociedad y el arte.

