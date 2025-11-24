Motociclista lesionado en Merlo

Un joven de 18 años resultó herido, este lunes por la tarde, al golpearse contra la carpeta asfáltica cuando circulaba por calle Carlos Gardel, entre avenida Pepe Mercau y avenida Eva Duarte, de la ciudad de Merlo.

La Policía consignó que el accidente ocurrió pasadas las 16.30, cuando personal del Comando Radioeléctrico solicitó la presencia de los servicios de emergencia tras ser alertado por un accidente protagonizado por un motociclista.

El conductor, un joven de 18 años se desplazaba a bordo de una Zanella ZB 110 roja, en sentido este-oeste e intentó girar hacia calle Jaspe, momento en el que perdió el control del rodado y cayó en el asfalto.

Al lugar arribó inicialmente el móvil policial, quien constató el estado del joven y dio aviso al personal de salud.

El servicio de emergencias Sempro, llegó al lugar del accidente y evaluó al motociclista decidiendo el traslado al hospital local para una mejor atención.