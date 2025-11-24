  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

15°SAN LUIS - Lunes 24 de Noviembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

15°SAN LUIS - Lunes 24 de Noviembre de 2025

EN VIVO

Fuerte golpe

Motociclista lesionado en Merlo

Fue a raíz de caída en la calle Carlos Gardel, entre las avenidas Pepe Mercau y Eva Perón. 

Por redacción
| Hace 1 hora

Un joven de 18 años resultó herido, este lunes por la tarde, al golpearse contra la carpeta asfáltica cuando circulaba por calle Carlos Gardel, entre avenida Pepe Mercau y avenida Eva Duarte, de la ciudad de Merlo.

 

La Policía consignó que el accidente ocurrió pasadas las 16.30, cuando personal del Comando Radioeléctrico solicitó la presencia de los servicios de emergencia tras ser alertado por un accidente protagonizado por un motociclista.

 

El conductor, un joven de 18 años se desplazaba a bordo de una Zanella ZB 110 roja, en sentido este-oeste e intentó girar hacia calle Jaspe, momento en el que perdió el control del rodado y cayó en el asfalto.

 

Al lugar arribó inicialmente el móvil policial, quien constató el estado del joven y dio aviso al personal de salud.

 

El servicio de emergencias Sempro, llegó al lugar del accidente y evaluó al motociclista decidiendo el traslado al hospital local para una mejor atención.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo