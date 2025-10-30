  • Nuestras redes
23°SAN LUIS - Domingo 02 de Noviembre de 2025

Iglesia Católica

Villa de Merlo: cuenta regresiva para la inauguración del "Patio de la Fraternidad"

La comunidad de la parroquia Nuestra Señora del Rosario, se prepara para un momento muy esperado. Se trata de la apertura de un espacio de reflexión, abierto al público, que tendrá un recorrido que rememorará profundas enseñanzas del Papa Francisco.

Por redacción
| 30 de octubre de 2025
La parroquia Nuestra Señora del Rosario inaugurará un espacio clave. Foto: captura.

La feligresía católica de Villa de Merlo aguarda una instancia muy especial. El 8 de diciembre, inaugurarán el "Patio de la Fraternidad", un espacio reflexivo abierto a toda la comunidad. La fecha, además, tendrá una característica muy especial para los creyentes: coincidirá con la conmemoración de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. 

 

 

El predio

 


El "Patio de la Fraternidad" es un sector ubicado, valga la redundancia, en el patio del Templo Mayor de la parroquia Nuestra Señora del Rosario. De acuerdo a lo que informó Isidro Ortega, miembro de la familia parroquial, todo consiste en un recorrido que cuenta con cartelería específica, que exhibe frases de la encíclica Fratelli Tutti, del Papa Francisco.

 


Las referencias estarán ilustradas por artistas locales, para darle identidad merlina. "Este espacio tendrá algunas reflexiones sobre la fraternidad, la amistad social, la política, la economía y el medio ambiente", puntualizó Ortega.  

 


Todo se desarrolló con un trabajo mancomunado, que recibió diferentes aportes de los fieles y la comunidad en general. La Pastoral Parroquial de Merlo organiza e invita a la inauguración. 

 

 

Una promoción conmovedora

 


Para promocionar la inauguración, los fieles prepararon un material audiovisual con declaraciones del Papa Francisco, entremezcladas con imágenes de los trabajos desarrollados en el patio del templo.

 


"El mirar siempre hacia el horizonte se tiene que hacer con los pies en la tierra. Y se empieza con los pies en la tierra de la patria. Y si ustedes no aman a su patria, yo no les creo que lleguen a amar a Jesús y lleguen a amar a Dios", se escucha en voz de Bergoglio, en una de sus expresiones más profundas. 

 


De alguna manera, esa es la esencia que pretende manifestar el "Patio de la Fraternidad". 

 

