Escándalo en Educación: le pidieron la renuncia "urgente" a Alberto Lazo

Alberto Lazo tenía a cargo la Dirección de Escuelas Privadas, Autogestionadas y Generativas. Su presencia en el Gobierno resultaba ambivalente para muchos: por un lado, contaba con una notable preparación para ocupar el puesto, pero por otro, mostraba un fanatismo insostenible mezclado con cierta pedantería que derivó en incontables persecuciones, según apuntan propios y ajenos al sector educacional.



Ahora se conoció que el ministro, Guillermo Araujo, le pidió de manera "urgente" la renuncia. Aunque la Secretaría de Comunicación no ha emitido una sola palabra al respecto, la realidad es que Lazo ya no forma parte de la gestión.



Distintas fuentes aseguraron que uno de los dramas que más pesaban sobre Lazo tenía relación con la Escuela Pública Autogestionada Nº 10 "Maestro Escultor Vicente Lucero", de Villa Mercedes, que tuvo que ser intervenida luego de la renuncia del plantel de la comisión directiva. Al parecer, no pudo controlar los conflictos generados en la institución. Incluso había prometido visitar la escuela y "nunca apareció".



Pero también presionaban otros descontentos orientados a la falta de gestión. Asimismo, uno de los factores que terminó por explotar el "culebrón" es que por la mañana cumplía funciones en aulas, durante el tiempo en que debería haber estado desempeñándose al 100% para la cartera ministerial.



"El alboroto fue tal que el ministro le pidió la renuncia. Ya mandaron la comunicación respectiva a las escuelas", confirmó una fuente que describió la polémica que se vivió en los pasillos de Terrazas del Portezuelo.

