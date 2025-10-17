Una renuncia que dejó múltiples interrogantes y una incorporación que "queda en familia"

Luberriaga dejó su cargo. Algunos dicen que hizo un paso al costado por "estrés", otros señalan "desmotivación". Pero la versión más fuerte apunta que "vio cosas que no le gustaron". Foto: ANSL.

La inolvidable pluma de María Elena Walsh, escribió alguna vez: "Manuelita vivía en Pehuajó, pero un día se marchó. Nadie supo bien por qué, a París ella se fue...". Palabras más, palabras menos, es casi lo mismo que le pasó a María Cecilia Luberriaga, quien ocupaba el cargo de directora de Compras y Contrataciones en el Ministerio de Hacienda e Infraestructura.



Luberriaga, que fue ministra de Turismo en la primera gestión de Claudio Poggi, hizo un paso al costado sin mayores explicaciones. En los pasillos de Terrazas del Portezuelo las versiones son múltiples. Algunos dicen que la mujer estaba muy "estresada" y necesitaba un giro superador en su camino. Otros, advierten que tenía cierta "desmotivación" y quería apartarse de la exposición política. Incluso hay quienes aseguran que "va en busca de nuevas oportunidades" en el ámbito privado. Pero de todas las conjeturas, hay una que destapó un culebrón: la funcionaria se habría ido porque "vio cosas que no le gustaron para nada".



No pocos que conocen a Luberriaga apuntan que más allá de alguna impericia o error que pueda tener, sus valores personales "son muy fuertes" y lo que habría advertido durante su labor, sería "pesado". Ante la imposibilidad de cambiar algo, en un ambiente viciado, habría preferido dejar su cargo y "dormir con la almohada liviana". La conciencia es un juez implacable. Son apenas versiones, pero suenan fuerte.

Todo queda "en familia"



Aunque la renuncia indudablemente no es un buen síntoma, como dice el refrán: "De paso, cañazo". La gestión aprovechó para reemplazarla por Nelda Schmid, ex cuñada de Víctor Endeiza y actual esposa de Pedro Aguirre, integrante del "Grupo de los Cerebritos".



En dicha fraternidad o "mesa chica", destaca Alberto Pérez, quien es íntimo amigo del contador "valijero", Facundo Santarone. Solo por recordar alguno de los "negocitos", Pérez -titular de la Sapem Servicios y Consultoría San Luis- recibió más de mil millones por una campaña de promoción turística que no sirvió. El dinero estaba a cargo del secretario de Comunicación, Diego Masci, y el "contador exitoso" Santarone.



Como lo indican los hechos, la gestión tiene tufillo a desmanejos, impericias y arbitrariedades. Y en el medio, para no perder la costumbre, el nombramiento de familiares y "amigos de" ya es un clásico que se repite. Transparencia cero, palabra empeñada a la basura.

