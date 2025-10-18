Una escuela de Villa Mercedes prohibirá el ingreso de celulares

Un fuerte repercusión tuvo en Villa Mercedes la decisión que han adoptado los directivos de la Escuela Asistencial N.º 36 “Gobernador Dr. Carlos Alric” que anunciaron que, a partir del ciclo lectivo 2026, no será permitirá el ingreso de teléfonos celulares y hará obligatorio el uso del uniforme escolar.



Según una publicación de SMNoticias, desde la dirección explicaron que las nuevas disposiciones buscan reafirmar el compromiso con el respeto, la convivencia y la igualdad entre los estudiantes, promoviendo un ambiente educativo más armonioso.



La medida fue informada a padres, tutores y a la comunidad en general a través de un comunicado, fundamentando que especialistas en educación destacaron la medida y señalaron que podría favorecer la atención en clase y reducir los conflictos interpersonales. Los expertos consultados también se mostraron a favor de que la iniciativa sea replicada en otros establecimientos del sistema educativo provincial.



Los directivos escolares destacan que la intención es comenzar el próximo ciclo lectivo en un entorno más ordenado, participativo y respetuoso.

Fuente: Somos Noticias de Villa Mercedes