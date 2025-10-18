  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

26°SAN LUIS - Sabado 18 de Octubre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

26°SAN LUIS - Sabado 18 de Octubre de 2025

EN VIVO

En el ciclo lectivo 2026

Una escuela de Villa Mercedes prohibirá el ingreso de celulares

Además, los directivos de la Escuela Asistencial N° 6 “Gobernador Dr. Carlos Alric” dispusieron el uso del uniforme escolar. Dicen que expertos apoyan la iniciativa. 

Por redacción
| Hace 2 horas

Un fuerte repercusión tuvo en Villa Mercedes la decisión que han adoptado los directivos de la Escuela Asistencial N.º 36 “Gobernador Dr. Carlos Alric” que anunciaron que, a partir del ciclo lectivo 2026, no será permitirá el ingreso de teléfonos celulares y hará obligatorio el uso del uniforme escolar.

Según una publicación de SMNoticias, desde la dirección explicaron que las nuevas disposiciones buscan reafirmar el compromiso con el respeto, la convivencia y la igualdad entre los estudiantes, promoviendo un ambiente educativo más armonioso.

La medida fue informada a padres, tutores y a la comunidad en general a través de un comunicado, fundamentando que especialistas en educación destacaron la medida y señalaron que podría favorecer la atención en clase y reducir los conflictos interpersonales. Los expertos consultados también se mostraron a favor de que la iniciativa sea replicada en otros establecimientos del sistema educativo provincial.

Los directivos escolares destacan que la intención es comenzar el próximo ciclo lectivo en un entorno más ordenado, participativo y respetuoso.

 

 

Fuente: Somos Noticias de Villa Mercedes

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo