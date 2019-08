Vandalismo: rompieron los tanques de agua de un colegio

La Escuela Asistencial Nº 36 "Gobernador Carlos Alric" se quedó sin agua durante dos días: les rompieron los tres tanques que abastecen al colegio del barrio San José. Los directivos no saben quién fue, pero manifestaron que no es la primera vez que ocurre. Este jueves, las cuadrillas de Infraestructura Escolar tuvieron que cambiar los recipientes y las cañerías. Al término de esta edición los trabajos estaban en la recta final, por lo que en el área gubernamental aseguraron que este viernes el servicio funcionaría normalmente.

El personal de la "Gobernador Alric" se encontró con la desagradable noticia el martes cuando retomaron las clases luego del fin de semana largo. Creen que durante ese lapso sucedieron los hechos. Mónica Chirino, regente del nivel secundario, señaló que los tanques están ubicados en el techo del edificio de la calle Venezuela 775, y son los que abastecen a los tres niveles que funcionan en el colegio. "Notamos que estaban rotos apenas llegamos. El personal de maestranza se subió a ver qué había ocurrido y mientras limpiaban y sacaban agua, encontraron un pedazo de un cuchillo. Creemos que ese fue el objeto que usaron para hacerle tajos a los tanques", dijo la regente.

Ese mismo martes tuvieron clases parcialmente y debieron llamar a Infraestructura Escolar. Para el miércoles, ya no contaban con el suministro y debieron suspender la actividad. "La gente de Infraestructura vino muy rápido y nos respondieron a la brevedad, por suerte los trabajos ya están casi terminados y retomaremos las clases pronto", le dijo Chirino a El Diario este jueves al mediodía.

Pero las cuadrillas pusieron manos a la obra y para la tarde solo faltaba corroborar que el servicio funcionara correctamente. Cecilia Pipino, jefa del Suprograma Proyectos y Nuevas Estructuras Escolares, que pertenece al programa provincial, explicó que tuvieron que reemplazar los recipientes por unos nuevos porque tenían huecos y pinchazos. Además señaló que son tres tanques de 1.100 litros cada uno (son los aprobados para este tipo de instituciones) y que están hechos de "plástico tricapa, son los más resistentes". "Una vez que haya provisión de agua, habrá que esperar unas horas para que se pueda purgar el líquido ya que después de este tipo de tareas, suele quedar alguna suciedad. Pero ya después funcionará el servicio con normalidad", aseguró la funcionaria.

Tanto la regente del secundario como la responsable del subprograma, comentaron que no es la primera vez que sufren vandalismo en los techos del colegio. "En años anteriores tuvimos que cambiarlos más de una vez. Los destrozan, no sabemos por qué. En lo que iba de este año no habíamos tenido episodios similares y estábamos muy contentos, pero bueno lamentablemente volvió a ocurrir", dijo Chirino.

Por su parte, Pipino manifestó: "En dos años tuvimos que repararlos tres veces. La primera nos encontramos con perros y gatos muertos, en la segunda habían arrancado los tanques", recordó.