La UCR designó como nuevo presidente a un desconocido intendente de 36 años

Desconocido para la gente e incluso para buena parte de la política, el intendente de Venado Tuerto y vicepresidente de la UCR santafesina, Leonel Chiarella, fue elegido este viernes presidente del Comité Nacional del partido, un cargo en el que sucederá a Martín Lousteau.

El joven dirigente radical contó con el apoyo de los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy) y Juan Pablo Valdés (Corrientes); de los ex mandatarios Gustavo Valdés (Corrientes) y Gerardo Morales (Jujuy); y del propio Lousteau (líder de la corriente Evolución) y del presidente presidente del Comité bonaerense, Maximiliano Abad.

Al plenario donde fue Chiarella fue ungido al frente de la UCR no ingresaron los delegados de Mendoza y Chaco, disconformes con la decisión que tomó la mayoría del partido a instancias de una propuesta de Pullaro.

“No entramos al plenario porque no estamos conformes con llevar al partido a Provincias Unidas”, reconoció Cornejo en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.

Pese al rechazo de Mendoza y de Chaco, Chiarella se convirtió a sus 36 años en el presidente más joven de la historia del partido centenario, y le tocará el desafío de recuperar el protagonismo de una fuerza política que atraviesa la crisis más profunda desde la vuelta de la democracia.

"Vamos la UCR, carajo", gritó al asumir el mandato como flamante presidente partidario en la sede del Comité Nacional de la UCR, en la calle Alsina de la Capital Federal.

"Vamos a dejar la vida por este partido", arengó el jefe comunal de Venado Tuerto ante una sala que estaba colmada de dirigentes radicales de todo el país.00

"Decían que agarraba una papa caliente, pero asumir es el desafío más hermoso de nuestra vida política", expresó con emotividad.

En su mensaje, Chiarella se posicionó en una perspectiva anti polarización, y al respecto señaló que “la grieta sólo beneficia a los que forman parte” de ella.

"Nosotros queremos decirle a la sociedad que hay otra forma de ejercer y practicar la política. Lo decimos porque son los hechos los que respaldan las gestiones de nuestros cinco gobernadores y de nuestros intendentes", completó.

Chiarella sostuvo que durante su gestión buscará “representar de la mejor manera los valores y el trabajo de la UCR".

"La UCR gobierna 5 provincias, más de 500 intendentes y demostramos en todas nuestras gestiones la eficiencia y que, cuando no hay corrupción, los recursos alcanzan”, subrayó.

Perfil del nuevo referente radical

Leonel Chiarella es intendente de Venado Tuerto desde 2019, cuando asumió su primer mandato con apenas 30 años. En 2023 fue reelecto con el respaldo del 83% de los votos, consolidando un liderazgo local dentro de la Unión Cívica Radical basado en la gestión fiscal, la obra pública y la seguridad.

Chiarella se convirtió este viernes en el presidente más joven en los 134 años de historia del radicalismo. Hasta ahora, el antecedente de menor edad correspondía al cordobés Gabriel Oddone, quien asumió con 41 años en 1942 tras la muerte de Marcelo T. de Alvear, mientras que Hipólito Yrigoyen había accedido a la presidencia del partido con 45 años en 1897.

Chiarella administra Venado Tuerto desde hace seis años con superávit fiscal y una política enfocada en la obra pública. Su gestión incluye el desarrollo de una red de jardines para la primera infancia —entre ellos, el único jardín maternal nocturno del país—, centros de salud, políticas culturales y deportivas, y una fuerte articulación público-privada con las principales empresas radicadas en la ciudad.

Al igual que el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, a quien acompaña políticamente desde sus años de estudiante en Rosario, Chiarella ubicó a la seguridad y la lucha contra el narcotráfico como ejes centrales de su gestión. En reiteradas oportunidades sostuvo que “denuncia con nombre y apellido a los responsables del narcotráfico”, problemática que considera uno de los principales desafíos políticos de la Argentina.

En ese marco, impulsó en Venado Tuerto la implementación de los denominados “Buzones de la Vida”, un sistema de denuncias anónimas vinculadas a la venta de estupefacientes y la trata de personas. Además, sus declaraciones en distintos juicios desarrollados en Rosario fueron consideradas relevantes en causas que derivaron en condenas contra organizaciones narcocriminales.

En 2025, durante un encuentro realizado en Panamá, fue seleccionado como uno de los alcaldes más innovadores de América Latina por la Red de Innovación Local, que destacó su liderazgo en innovación y el uso de tecnología aplicada a la gestión municipal.

Bajo su administración, Venado Tuerto fue certificada como Ciudad Eficiente, convirtiéndose en la primera de Santa Fe y la quinta del país en alcanzar esa distinción, en reconocimiento a políticas públicas orientadas al desarrollo productivo y la generación de empleo.