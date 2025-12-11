  • Nuestras redes
Jueves 11 de Diciembre de 2025

La inflación no baja

La inflación subió 2,5% en noviembre y la interanual llegó al 31,4% por sexto mes al alza

El IPC marcó otra aceleración en noviembre, acumulando 27,9% en once meses y con Alimentos entre los rubros que más aumentaron.

Por redacción
| Hace 2 horas

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en noviembre de 2025 un incremento del 2,5% respecto del mes anterior, una nueva aceleración que supera el 2,3% registrado en octubre. Con este avance, la inflación acumulada en los primeros once meses del año trepó al 27,9%, mientras que la variación interanual alcanzó el 31,4% y el índice continúa subiendo desde mayo, cuando fue del 1,5%.

 

 

 

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el dato oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) se conoció en un contexto en el que consultoras privadas habían proyectado una suba mensual de entre 2,3% y 2,5%.

 

Las divisiones con mayores aumentos fueron Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%), Transporte (3%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,8%) durante el penúltimo mes del año.

 

En el extremo opuesto, los rubros con menor variación fueron Prendas de vestir y calzado (0,5%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,1%).

 

