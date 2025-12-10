Un apostador ganó el premio récord del Quini 6

Un apostador de Reconquista, Santa Fe, se alzó con un pozo de más de 8 mil millones de pesos acertando los seis números en la modalidad Revancha.

El feliz ganador alcanzó la cifra récord de $8.844. 372.126, de ahí hay que deducir impuestos.

Los números que salieron en la modalidad Revancha fueron el 05,15,25,33,40 y 45. En esta modalidad sólo se gana con seis aciertos, caso contrario el pozo se acumula.

En la modalidad Tradicional y La Segunda no se registraron ganadores y el pozo quedó vacante.

Cinco aciertos en la Tradicional lo obtuvieron 27 apostadores y recibirán cada uno 1.490.147 pesos.

En tanto la Segunda tuvo 24 ganadores con cinco aciertos quienes se llevaron 1.676.415 pesos cada uno.

El Siempre Sale tuvo 70 ganadores. Cada uno recibirá 5.154.579 pesos.