Cortes de luz en el escenario, problemas con internet: contratiempos incómodos

Pantallas apagadas, escenario sin luz y amplificadores silenciados. Las fallas técnicas durante el show de Campedrinos. El dúo, con su talento, sacó adelante el espectáculo.

Este lunes, Juana Koslay celebró el encendido del árbol de Navidad, una convocatoria que contabiliza siete años de encuentro. En lo que fue la última jornada de festividad, la organización del evento tuvo una serie de contratiempos que generaron serios dolores de cabeza y más de una queja. La situación dejó entrever "caras largas".



Sin internet



Uno de los problemas más reportados tuvo que ver con la conexión a internet. Aunque decenas de emprendedores pudieron ofrecer sus productos, la realidad es que las ventas enfrentaron complicaciones, fundamentalmente con las operaciones digitales. Transferencias y pagos con QR provocaron incomodidades innecesarias. Los clientes pedían internet a los propios comerciantes para poder concretar las operaciones.



La situación arrojó cierta precariedad organizativa, ya que es sabido que en la actualidad la gente circula con poco efectivo físico en sus billeteras. Con lo cual, disponer de todas las herramientas necesarias para garantizar las conexiones debería haberse tenido en cuenta. Será "tarea para la casa", como se dice popularmente.



Cortes de luz en el escenario



Los cortes de luz en el escenario lideraron el podio de las "perlitas". Después de cada show musical, en los intervalos, el DJ Lucas Sosa desplegaba su talento para entretener al público y dar aire a los técnicos, mientras preparaban todo para el espectáculo siguiente.



En varias oportunidades, Sosa estaba en el esplendor de su presentación cuando de pronto el escenario se tornaba oscuro y la música se apagaba. Los silbidos se apoderaron de la escena en esos momentos. "Toti, pagá la luz", decía la gente en forma irónica por las fallas técnicas.

Aun así, el DJ pudo sacar adelante la presentación con su talento y entrega.



Lo cierto es que los cortes se sintieron muy incómodos, y la energía del público no miente.



Pero quizá, el momento más llamativo, fue durante la presentación de Campedrinos, el número nacional más esperado de la noche. A los pocos minutos de arrancar el show, la luz se volvió a cortar. Silbidos y gritos demostraron un poco el enojo de la gente, no con los artistas, sino con las dificultades técnicas.



Como solo hacen los grandes, el dúo sacó adelante el espectáculo con una guitarreada improvisada. Solo con una guitarra de cuerdas de nylon, sin conexión a parlante, y un bombo de fondo, trazaron melodías que levantaron fuertemente el entusiasmo en el público. Si no fuera por el talento de los artistas, la noche hubiese estado en aprietos.



La Comuna de Juana Koslay deberá tener en cuenta, sin dudas, estas fallas para el año próximo.

