Buena Esperanza arde por el ataque a pedradas de dos hermanas a una funcionaria

Dos hermanas arrojaron piedras sobre el auto de una jueza en Buena Esperanza y tras ser detenidas quedaron procesados por "Tentativa de homicidio", aunque fueron liberadas horas más tarde.

Los hechos ocurrieron el miércoles de la semana pasada, aunque se conocieron ayer, cuando las mujeres fueron trasladadas a la sede judicial para la formulación de cargos. Según la denuncia de la funcionaria, cuando salía del lavadero de autos ubicado en calle Constancio C. Vigil de la localidad del sur provincial y se dirigía nuevamente a su trabajo, fue interceptada por dos las dos agresoras.

Una de ellas se puso delante el auto, por lo que la obligó a detenerse y le tiró una piedra sobre el parabrisas del rodado. La otra hizo lo mismo pero al vidrio de la ventanilla de la conductora. Cuando la conductora se bajó del auto fue atacada a golpes en la cabeza por las hermanas hasta que se desvaneció.

Fue un vecino que pasaba por el lugar el que evitó que el ataque continuara.

Las tareas investigativas que hizo la Policía derivaron en un allanamiento en la casa de una de las atacantes, donde encontraron piedras similares a las usadas en el hecho. También se secuestró vestimenta que usaron las mujeres y dispositivos móviles.

Justamente en esos teléfonos se encontraron algunos mensajes de audio que se hicieron rápidamente virales en el pueblo en el que la mujer se adjudica el ataque, aunque señala que fue solo verbal.

Por su parte, la víctima–que no fue identificada por las fuentes oficiales- dijo que hace casi dos años que es acosada por las mujeres, que tenían incluso una medida restrictiva en su contra.