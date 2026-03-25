Ricardo André Bazla, ministro de Poggi, fue imputado por hechos de corrupción
El juez Alfredo Cuello dio por formulados cargos contra el Secretario de Ética Pública y Control de Gestión del gobierno de San Luis, investigado por el misterioso caso de "la desaparición" de una cosecha de maíz cotizada en más de dos millones de dólares. Lo procesaron por ocho delitos.
Por redacción
| Hace 3 horas
El secretario de Ética Pública y control de Gestión, bajo licencia, fue imputado por los delitos de defraudación a la administración pública, peculado, falsedad ideológica, utilización de instrumento público falsificado agravado por la calidad de funcionario, estafa procesal, incumplimiento del deber de funcionario público, abuso de autoridad y hurto.
Expectativa por las repercusiones y coletazos en el gobierno provincial.
