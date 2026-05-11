El curioso error de una fiscal en la causa contra un ex ministro

La causa contra Nicolás Anzulovich, el ex ministro de Desarrollo Social al que acusan de enriquecimiento Ilícito, atravesó hace pocas semanas una torpe situación judicial por una notificación errónea que derivó en la suspensión de una audiencia y en humoradas varias debido a que el notificado, que no fue notificado, es notificador en el Poder Judicial.

Y, cuando aún están las brasas encendidas de ese episodio que dejó muy mal parados a los funcionarios de Fiscalía de Estado y al Ministerio Público, sucedió otro hecho que encendió las alertas en Nicolás Anzulovich y su defensor, Cristóbal Ibañez.

La situación que ahora les preocupa tiene como protagonista a la fiscal de juicio Virginia Palacios. El motivo es que primero la funcionaria se excusó de intervenir en el caso por amistad con el investigado y, a las cuatro horas, hizo marcha atrás.

La acusadora simplemente dijo que “se equivocó de causa” y, con el retroceso, marcó que no es amiga de Anzulovich. Entonces, volvió a pedir el expediente y dictaminó en una recusación contra el fiscal Francisco Assat que había planteado el defensor acusado.

El llamativo ida y vuelta de Palacios que, de amiga a las cuatro horas pasó a “no conocer” a Anzulovich, inevitablemente “tiñe de irregular el procedimiento”, según sostuvo una fuente cercana a Ibáñez y “pone a la vista de la opinión pública la manipulación de la que es objeto el Poder Judicial de San Luis” que suma decisiones o episodios que van de lo preocupante a lo escandaloso.

Los sectores que siguen los pasos de la justicia miraron con mucha preocupación la conducta de Palacios que “con la experiencia que tiene primero como abogada y después como funcionaria”, se vea envuelta en una situación de esta naturaleza.

En ese contexto, también llama la atención que tras el error, no fundamentó por qué se equivocó con el dictamen de la excusación.