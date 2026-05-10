Después de la nieve, llega el calorcito

Tras la nieve y las temperaturas bajo cero del fin de semana, un poquito de sol calentará las jornadas en el final de la primera quincena de mayo. Los tres primeros días de la semana tendrá la misma tónica: mañanas frescas, tardes templadas y cielos despejados.

El ascenso de las temperaturas traerá un poco de alivio luego del frío que se instaló el sábado y el domingo y que envolvió a la provincia en un manto de frío, con localidades, como San Martín, que arañó los 10 grados bajo cero. El Valle del Conlara fue la zona más gélida de la provincia.

La llegada del calorcito se hará efectiva el lunes 11 a media mañana y al mediodía la máxima llegará a los 21 grados, con viento noreste, que en algunos momentos será muy fuerte.

Para el martes 12 el ascenso continuará y la máxima llegará a los 23 grados, aunque lo más notorio será en la suba de la mínima, que será de 6 grados. Será similar, aunque el cielo estará nublado, el miércoles.