Salieron de trekking y la nieve les regaló una postal inolvidable

Como sabían que el sábado iba a hacer mucho frío, la primera precaución que tomaron los integrantes de un grupo de trekking que tenía por delante el Valle de Piedra, en Potrero de los Funes, fue comenzar la caminata un poco más tarde de lo habitual, a las 9 de la mañana. La salida, con todos los abrigos correspondientes, fue desde la capilla de la localidad y el objetivo era la cumbre del cerro.

Lo que no pudieron imaginar los seis aventureros que participaron la excursión fueron los hermosos paisajes que se encontrarían en su trayecto, bañados de nieve recién caída, lo que conformó una vista soñada, absolutamente inusual. A las 18, cuando el descenso ya estaba producido, las sensaciones que quedaron entre los caminantes fue la de haber vivido una experiencia única.

“Es una caminata con una dificultad media/alta en estas condiciones, el recorrido tiene 18 kilómetros y 1000 metros de desnivel”, dijo Juan Pablo Menocheo, guía de la excursión y con experiencia tanto en la zona como en la alta montaña, ya que ha escalado el Aconcagua y el volcán Ojos del salado, entre otros.

Varias capas de abrigo conformaron el combate de los deportistas al frío. Primero se pusieron un interior térmico, luego el polar y por último la capa impermeable y rompeviento. “Tuvimos que usar guantes, cuellitos y gorros porque en la mayor parte del camino hubo viento que dificultó la caminata”, continuó Menocheo.

Pero todo el esfuerzo valió la pena al llegar a la cima, donde el grupo comprobó la belleza natural de Potrero, esta vez con el acompañamiento poco usual de la nieve, que tiñó de blanco la zona. Luego de cinco horas de caminata, el objetivo se alcanzó y el grupo tomó café y mate para calentar el cuerpo antes del almuerzo.

Y se hicieron las fotos que quedarán en el recuerdo como una experiencia nueva que les regaló su hobbie preferido.

El grupo de trekking que realizó la aventura se llama Wünel travesías y tiene un calendario de dos o tres salidas al mes. El sábado que viene hará una actividad especial para chicos de entre 4 y 8 años con sus familias que se realizará en Nogolí. El sábado 23 organizaron un trekking solidario, con inscripción es gratituita y la reunón de alimentos no perecederos para ayudar a un comedor de la ciudad.