Una familia de El Trapiche cultivó zapallos no tan grandes como su corazón

Los locros comunitarios que suele hacer Leonardo Olvieri con su pareja Julieta Scarso y su hija Eva tendrán otro sabor esta temporada gracias a la calidad y al tamaño de los zapallos cosechados en su propia huerta pero fundamentalmente al amor con que la familia realiza cada uno de sus actos: desde plantar una hortaliza a hacer reír a decenas de chicos en sus funciones de teatro.

Por eso, piensa Leonardo, los zapallos gigantes que cosechó en los patios de su casa en El Trapiche no son solo comida, son también tiempo. “Tiempo acumulado, paciencia, trabajo sostenido”, enumeró el artista tras hacerse de los zapallos sembrados hace meses y cuidados, y regados y acompañados en el crecimiento por toda la familia.

“Hoy usamos la palabra cultura para hablar de arte, de identidad, de comunidad. Pero la palabra viene de la misma raíz que cultiva", Leonardo Olivieri.

Muchos de los vegetales cosechados fueron regalados a vecinos. En la última pasada consiguieron unos 20 zapallos de más de 20 kilos cada uno.

Hace ochos años que los teatreros, con su hija de por entonces solo tres años, decidieron irse de Buenos Aires para escapar del ritmo urbano, acelerado, en el que se habían incrustado sin darse cuenta. “Nos vinimos a San Luis con la intención de buscar otra cosa, sin tener todo del todo claro, pero con la intuición de que necesitábamos cambiar de lógica”, recordó Olivieri.

Fue entonces que la familia empezó a cultivar, pero no solo su huerta por entonces familiar, también “los ciclos, los aprendizajes, la espera” y con eso vino la comprensión de que los ciclos no se pueden apurar.

El trabajo artístico de Leonardo y Julieta también estuvo ligado a eso. Son los responsables de los extendidos ciclos “Verano cultural en las sierras de San Luis” e “Invierno cultural en las sierras de San Luis”, que mientras tuvieron apoyo llenó de espectáculos para toda la familia la localidad de El Trapiche en épocas de vacaciones.

Además, entablaron la sala “Al pan pan”, un muy cálido teatro donde todos los fines de semana hay actividades culturales. “Nuestro proyecto –dijo Leonardo- empezó a crecer de una manera muy parecida a un cultivo. No como algo que se instala de golpe, sino como algo que se va construyendo en relación con el territorio, con las escuelas, con las comunidades, con los vínculos que se generan”.

De allí que para el actor y director, los zapallos gigantes sean la relación implícita entre cultura y cultivo. “Hoy usamos la palabra cultura para hablar de arte, de identidad, de comunidad. Pero la palabra viene de la misma raíz que cultivar. En el mundo anglosajón, se piensa a la cultura como lo propio, como aquello que cada comunidad produce en relación con su historia y su territorio”.

Los zapallos, entonces, son para la familia el resultado de un proceso concreto de cultivo, pero también una forma de entender la cultura como algo vivo, que crece en relación con un lugar y con las personas que lo habitan. “Y hay también algo familiar, que para nosotros es central. Todo esto lo hicimos como proyecto de vida. No es solo trabajo, es una forma de organizar la vida”.