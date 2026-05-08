Dos hermanitas a las que les gusta dibujar y escuchar a Pedro Capó esperan ser adoptadas

El dibujo que la mayor de las hermanas le hizo a la directora de su colegio, Lis Contreras.

Dos hermanas de 11 y 12 años esperan ser adoptadas por una familia y la Justicia de la provincia comenzó una campaña abierta para conseguir un hogar para ellas, quienes viven y estudian en la ciudad de San Luis.

La búsqueda impulsada por el Registro Único de Postulantes para Adopción (RUA) es abierta a personas, parejas o matrimonios radicados en la provincia “que deseen asumir el compromiso de construir un proyecto familiar basado en el cuidado, el respeto y el acompañamiento integral”.

Las hermanas deben ser adoptadas en conjunto ya que vivieron así durante toda su vida. Una asiste al nivel secundario de la escuela Manuel Belgrano y la otra va al primario en otra institución educativa.

La directora del colegio donde estudia la mayor destacó las condiciones humanas de la nena, a quien describió como “puro amor”. “Apenas llega a la escuela se siente su alegría”, dijo Lis Contrera, la máxima autoridad del establecimiento.

La docente destacó que todos los compañeros de la nena saben que ella está a la espera de una familia. Lo hizo en una entrevista que está subida al sitio de prensa del Poder Judicial al tiempo que mostró un dibujo que le había hecho su alumna.

“Le encanta dibujar y merendar con su hermana, con quien se encuentra a la tarde, cuando ambas salen de la escuela”, continuó la directora.

Otra de las cosas de las que disfruta la nena es de los cuentos que lee con su hermana y de las canciones de Pedro Capó, a quien escucha cuando va camino a la escuela. “Es una nena que conquistó los corazones de todos”, describió Contreras.