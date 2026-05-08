José Riccardo intimó a Juan Álvarez Pinto a renunciar a la presidencia de la UCR

El ex diputado nacional José Riccardo envió una carta documento a Juan José Álvarez Pinto en la que le exige que en un plazo improrrogable de 48 horas renuncie a la presidencia del Comité Ejecutivo Provincial de la Unión Cívica Radical Distrito San Luis.

Riccardo, afiliado al partido, fundamenta el pedido en un presunto incumplimiento reiterado de la Carta Orgánica radical.

El artículo 138, dentro del capítulo de incompatibilidades, establece que "los que desempeñen funciones como Gobernador, Vicegobernador, Intendente y los respectivos Ministros y Secretarios, no podrán ser miembros del Comité Ejecutivo Provincial".

Según la misiva, Álvarez Pinto incurrió en esa incompatibilidad desde el momento en que aceptó integrar la lista al Comité Ejecutivo siendo intendente de la Villa de Merlo. La situación se repitió cuando el gobernador Claudio Poggi lo designó como ministro de Turismo y Cultura sin que renunciara a su cargo partidario.

"La Carta Orgánica es la ley fundamental del partido, a la cual los afiliados no pueden excusarse de la obligación de conocerla y respetarla. Cuanto más quien pretende presidirla", sostiene el documento.

Álvarez Pinto no es un dirigente cualquiera: conduce el partido que integra la coalición gobernante y al mismo tiempo ocupa una de las áreas más cuestionadas de la gestión provincial, el Ministerio de Turismo y Cultura.

Riccardo concluye que es obligación de Álvarez Pinto respetar la Ley Fundamental de los radicales sanluiseños y abandonar de inmediato la conducción del Comité Ejecutivo.