Villa Mercedes: desplazaron a Berta Arenas del ex Policlínico Regional

Tal como se preveía por su pertenencia al partido “Todos Unidos”, a Berta Arenas le aceptaron la renuncia como directora del Hospital de Villa Mercedes, ex Policlínico Regional.

“Estimados me acaban de comunicar que me aceptan la renuncia. Agradezco su acompañamiento y loable trabajo por una causa tan noble para la salud de la gente. Abrazos”, comunicó Arenas en un mensaje que le envió a su equipo en un grupo de Whastapp.

Su última aparición como funcionaria del gobierno encabezado por Claudio Poggi fue este jueves en un acto que se llevó a cabo en la UPRO (foto).

En su lugar se menciona que será designada la doctora Rosa Dávila, que actualmente es una de las colaboradoras del intendente Maximiliano Frontera.