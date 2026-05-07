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Crisis política

Villa Mercedes: desplazaron a Berta Arenas del ex Policlínico Regional

La dirigente de "Todos Unidos" le informó a sus colaboradores que le habían aceptado la renuncia.

Por redacción
| Hace 4 horas

Tal como se preveía por su pertenencia al partido “Todos Unidos”, a Berta Arenas le aceptaron la renuncia como directora del Hospital de Villa Mercedes, ex Policlínico Regional.

 

“Estimados me acaban de comunicar que me aceptan la renuncia. Agradezco su acompañamiento y loable trabajo por una causa tan noble para la salud de la gente. Abrazos”, comunicó Arenas en un mensaje que le envió a su equipo en un grupo de Whastapp.

 

Su última aparición como funcionaria del gobierno encabezado por Claudio Poggi fue este jueves en un acto que se llevó a cabo en la UPRO (foto).

 

En su lugar se menciona que será designada la doctora Rosa Dávila, que actualmente es una de las colaboradoras del intendente Maximiliano Frontera.

 

 

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