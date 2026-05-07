Horror a fin de año: fue abusada por su padre y se fue de la casa cuando la familia dormía

Todo parece indicar que el padre de una nena de 12 años esperaba el momento exacto para atacar sexualmente a su hija. Las primeras acusaciones contra el imputado, de 36 años, sostienen que abusó de la menor el 24 y el 29 de diciembre de 2024, cuando el clima navideño debería reinar en las familias.

Sin embargo, en la vivienda que la nena compartía con su padre y sus hermanos las Fiestas de fin de año fueron de terror, a tal punto que antes que terminara el año, la menor esperó que su familia se durmiera y escapó hacia la casa de su abuela materna, a quien le contó lo sucedido.

Desde entonces, según la información judicial, la víctima brindó cada vez que se lo pidieron un relato de “estructuras narrativas coherentes”, de acuerdo a la visión de los peritos de la causa.

La audiencia en donde se elevó a juicio al presunto violador se realizó en la semana y la fiscalía de género pidió que se lo condene a 20 años de prisión por los delitos de “abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal”, triplemente calificados por el vínculo, la situación de guarda y la convivencia preexistente.

Un informe médico forense que certificó lesiones recientes, las pericias psicológicas y las declaraciones de la víctima y de sus hermanos realizadas en Cámara Gesell son las pruebas más contundentes contra el acusado, aunque la defensa dijo estar de acuerdo con la elevación a juicio oral, “donde podrá demostrarse la inocencia” del hombre.