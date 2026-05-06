Recusaron al fiscal Assat y la defensa de Anzulovich denuncia sesgo político

La investigación judicial contra Nicolás Anzulovich, ex ministro de Desarrollo Social, sumó un nuevo foco de tensión luego de que la defensa presentara formalmente una recusación contra el fiscal Francisco Assat, al considerar que perdió objetividad tras realizar declaraciones públicas sobre el expediente.

El planteo fue impulsado por el abogado Cristóbal Ibáñez, quien confirmó que presentó un escrito en el que solicita el apartamiento del fiscal luego de que Assat definiera la causa como de “alto perfil” en distintos medios de comunicación. Para la defensa, esa caracterización excede una simple descripción y podría condicionar el desarrollo de la investigación.

Ibáñez sostuvo que no deberían existir expedientes de “alto” o “bajo perfil” dentro del sistema judicial, ya que todos deben tramitarse bajo los mismos parámetros de objetividad e imparcialidad.

“Un fiscal tiene que investigar una causa con el mismo criterio, sea un hurto, un robo calificado o una causa con repercusión pública”, planteó el defensor, al cuestionar que el Ministerio Público establezca diferencias en función del impacto mediático o político.

Otro de los puntos que motivaron la recusación está vinculado al manejo de información del expediente. Según indicó Ibáñez, distintos datos procesales circularon primero en medios de comunicación y redes sociales antes de llegar formalmente a los imputados o sus defensas.

Para el abogado, esa dinámica genera una situación irregular y alimenta sospechas sobre una investigación atravesada por intereses extra judiciales.

“Los imputados parecen enterarse por la prensa antes que por las notificaciones oficiales”, cuestionó, al insistir en que existe una falta de objetividad en la conducción del proceso.

La recusación abre ahora un escenario institucional delicado. El fiscal Assat podrá aceptar el planteo y apartarse voluntariamente de la causa o rechazarlo, lo que obligará a otra instancia judicial a resolver si continúa o no al frente del expediente.

Sin embargo, el trasfondo parece ir más allá de una discusión estrictamente técnica. Ibáñez sugirió que existe una lectura política alrededor del expediente y vinculó algunas expresiones del fiscal con posicionamientos previos de organismos estatales que habían señalado el componente político de determinadas investigaciones.

Así, la causa que involucra a Anzulovich suma una nueva controversia: ya no solo se discute el avance del expediente, sino también las garantías de imparcialidad en una investigación que, por su exposición pública, parece haber quedado en el centro de una disputa política y mediática.