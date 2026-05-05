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El decálogo de la inoperancia

III-El disfraz de la austeridad

La maniobra para eliminar las “parcelas cerradas”. El fin, que la caja del Estado vuelva a manos de la "mesa chiquita" o Grupo Lola y que vuelvan a la cancha los valijeros.

Por redacción
| Hace 4 horas
Poggi transfiere el poder total de las cajas al grupo LOLA.

Detrás del discurso de ahorro público que justifica el desplazamiento de ministros y funcionarios polírticos, se esconde una feroz interna por el control de los fondos y el retorno de figuras oscuras para el manejo discrecional del dinero.

 


El anuncio de "austeridad" de Claudio Poggi no es más que una cortina de humo para ocultar una guerra de "parcelas cerradas" y negociados dentro del Ejecutivo. 

 


El Gobernador busca desmantelar estructuras en carteras como Turismo y Cultura, no con el fin de aliviar las arcas provinciales, sino para “desactivar” los beneficios propios de ciertos ministros y recentralizar el manejo del dinero fuerte. 

 


En esta purga, el objetivo real es recuperar el control total de las "cajas" para que la administración de los recursos vuelva a pasar exclusivamente por las manos de su entorno más íntimo, eliminando “intermediarios”.

 


Entonces, lejos de buscar un ahorro para los puntanos, la nueva Ley de Ministerios pretende seguir institucionalizando un modelo donde la transparencia brilla por su ausencia y el manejo de los fondos públicos queda bajo el estricto y oscuro sello del círculo de confianza poggista.
 

 

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