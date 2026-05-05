Murió el intendente Ignacio Olagaray
Asumió la administración municipal el pasado 10 de diciembre de 2025 y, al poco tiempo, el 23 de febrero, comunicó que le habían diagnosticado cáncer.
Por redacción
| Hace 3 horas
En diversos medios se mencionó que su última aparición pública había sido el 12 de abril en el cierre de los 50 festivales que se llevó a cabo en los boxes de Potrero de los Funes.
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