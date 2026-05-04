Tras el fervor en Villa de la Quebrada, comienza la novena en la parroquia de Fátima

Tras las festividades religiosas más importantes de la provincia, la comunidad católica tiene en la Novena de Nuestra Señora de Fátima un nuevo refugio para el rezo y para la fe. A partir del lunes 4 de mayo, la celebración será con una misa diaria a las 19 en la parroquia ubicada en Justo Daract y Dominicos Puntanos.

La fiesta patronal tendrá distintas intenciones para cada día de la Novena. El primer día será por los difuntos, el martes por los trabajadores, el miércoles por los enfermos y el jueves por las vocaciones diaconales.

La celebración, que estará a cargo del padre Ignacio Daminato, continuará el viernes con un rezo por los abuelos, el sábado por los jóvenes y niños; el domingo por las familias y el lunes por la patria.

La novena concluirá el martes 12 con un rezo por los consagrados.