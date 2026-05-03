Con una masiva y profunda devoción, fue honrado el milagroso Cristo de Renca

“Pidamos al Cristo que transforme nuestra vida, el corazón, por la confianza y la esperanza en él”, expresaron los sacerdotes que acompañaron al obispo diocesano monseñor Gabriel Barba que encabezó las sentidas ceremonias en homenaje al "Señor del Espino".

Como es una costumbre, tras la celebración de la misa, la imagen del Cristo encabezó la procesión que contó con la participación de miles de devotos que utilizando distintos vehículos (en autos, camionetas, camiones, en bicicletas, cabalgando y a pie), llegaron de distintas partes de la provincia, del país y del mundo para participar de esta conmemoración. De igual modo los anfitriones se mostraron felices y agradecidos por la presencia de una delegación de Chile.

“Le pedimos al Divino Cristo por los niños, por los abuelos, por las familias, por la paz y porque en ninguna mesa falte el pan de cada día”, expresó el cura párroco de la comuna del Departamento Chacabuco.

Fuente: Cadena de la Verdad, Santuario de Renca y Prensa Municipal VM.