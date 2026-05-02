Mucha devoción, fervor y fe en las actividades de Villa de la Quebrada
Este sábado, se llevó a cabo la procesión y misa en honor a Nuestra Señora de la Quebrada. El sacerdote Aníbal Sosa encabezó las actividades, que incluyeron una kermés para niños.
Por redacción
| Hace 1 hora
A la noche se desarrolló una emotiva procesión con antorchas y una Velada de Honor al Santo Cristo.
Este domingo, la Villa de la Quebrada en el Departamento Belgrano, se volverá a colmar de miles y miles de fieles. La celebración patronal tendrá su Misa Central a las 15:00, seguida de la solemne procesión a las 16:00.
En Renca, la agenda por los actos centrales en homenaje al Cristo Milagroso comenzará a las 10:30.
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