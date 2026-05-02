Mucha devoción, fervor y fe en las actividades de Villa de la Quebrada

A la noche se desarrolló una emotiva procesión con antorchas y una Velada de Honor al Santo Cristo.

Este domingo, la Villa de la Quebrada en el Departamento Belgrano, se volverá a colmar de miles y miles de fieles. La celebración patronal tendrá su Misa Central a las 15:00, seguida de la solemne procesión a las 16:00.

En Renca, la agenda por los actos centrales en homenaje al Cristo Milagroso comenzará a las 10:30.