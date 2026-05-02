Libros usados, trabajadores de descanso y la validez de la economía circular

Los stands se dispusieron en los dos salones del bar y recibieron a muchos curiosos de la literatura. Fotos: Sofía Mastrocola.

En un bar del centro de San Luis, el feriado por el Día del Trabajador reunió libros usados y a unos cuantos escritores de la ciudad que expusieron sus invenciones en un activo micrófono abierto. La primera feria del libro usado organizada por Terraceo, el local de calle Rivadavia antes de llegar a Bolívar, fue un éxito de convocatoria.

En la planta baja, unos 15 feriantes ofrecieron literatura de todo tipo a un precio sensiblemente menor si se lo compara con los valores del mercado. Clásicos, autores descatalogados y algunas joyas ocultas (de Macedonio Fernández a Virgine Despentes; de Felisberto Hernández a Roberto Fontanarrosa) fueron exhibidos entre algunas obras de autores jóvenes puntanos que fueron editados por “Luz futura”, el sello editorial de la provincia.

Entre los emprendedores se encontraron autores con obras de esforzada edición independiente, reconocidos libreros habituales participantes de este tipo de ferias y amantes de la literatura que se encontraron la necesidad de renovar su biblioteca.

“Nuestra intención es ofrecer un espacio para que haya intercambio de cultura con la lógica de la economía circular. Queremos darle una segunda vida a los libros para democratizar el acceso a la lectura y generar un espacio de intercambio comunitario”, dijo Gabriela Rojos, la organizadora.

En la planta alta de Terraceo se instaló otro de los atractivos de la feria, un micrófono abierto que tuvo tres etapas y por donde pasaron autores con trayectoria, como la poeta Marlene Ayala, a punto de editar su nuevo libro; Nicolás Domínguez, activo escritor y gestor cultural; o el mago Leo Funes, quien sorprendió con sus poemas de rimas continuas; y otros con menos presencia literaria pero igual entusiasmo por compartir sus experiencias escritas o recitadas.