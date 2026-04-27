Gabriel Rolón, un fenómeno para analizar

Sea con una obra de teatro, para presentar un libro o simplemente para conversar con sus seguidores, la presencia de Gabriel Rolón en San Luis es siempre multitudinaria. El psicoanalista tiene programado su próxima visita para finales de mayo y la productora tuvo que agregar una función más, tanto en la capital como en Villa Mercedes.

El reconocido columnista radial estará el sábado 30 de mayo en la sala del Complejo Molino Fénix de Villa Mercedes y al día siguiente estará en el Cine Teatro San Luis con “Palabra plena”, su espectáculo más reciente, que está en la gira de despedida. Se espera que entre las dos ciudades lo vean y lo escuchen casi cuatro mil puntanos.

Hace un par de semanas, la productora Diego Sosa Manager Group anunció la segunda función en Villa Mercedes, a las 19, que se sumó a la original, progamada para las 21:30. Y el lunes se lanzó la segunda función en San Luis, a las 18, previa a la que dará a las 20:30, que ya tiene las entradas agotadas.

Las entradas para ver al profesional cuestan entre 50 mil y 65 mil pesos más los gastos de la ticketera y se pueden conseguir por tuentrada.com